Mandy Moore havde alt andet end et lykkeligt ægteskab med sin eksmand, sangeren Ryan Adams.

Sangerinden er stået frem, efter de to gik fra hinanden og har fortalt, at hun blev udsat for psykisk vold, mens de var sammen, og i dag fortæller hun en helt særlig grund til, at hun er helt færdig med at tale om ham.

»Jeg kan love dig, at han får nydelse ud af, at der er nogen, der taler om ham på en eller anden måde,« forklarer stjernen i et interview med New York Times, hvor hun uddyber:

»Jeg ved bare det om ham. Jeg har ikke talt med ham i to år eller noget, men når man kender ham, så godt som jeg kender ham, så ved man, at han tænder på, at folk taler om ham.«

Mandy Moore stod sammen med en gruppe kvinder frem med anklager om, at Ryan Adams havde udsat dem for psykisk vold og uønsket seksuel adfærd.

I Moores tilfælde foregik misbruget i de syv år, hun var gift med Ryan Adams, og i hendes tilfælde var det psykisk vold, hun har fortalt, hun blev udsat for.

Ryan Adams kan slet ikke genkende det billede, som Moore har fremsat.

Han benægtede i et opslag på Twitter, efter anklagerne kom frem, at han har gjort, det der blev skrevet, men at han var ked af, hvis han uforvarrende havde såret nogle.

I deres ægteskab fortæller Moore også, at Ryan Adams insisterede på, at hun ikke brugte andre producere.

Sangerinden siger, eksmanden havde en ødelæggende effekt på hendes karriere.

Det var i 2016, at parrets skilsmisse gik igennem, og efter at være stået frem med sin historie, hvor hun sagde, hun mistede sig selv i forsøget på at behage ham, understreger Mandy Moore nu, at hun er færdig med Adams.

»Jeg er så færdig med den person, som har taget så meget af mit liv og tid. Han har taget så meget i så lang tid fra så mange mennesker,« lyder det fra sangerinden.