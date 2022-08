Lyt til artiklen

Efter flere år med gentagende skandaler, adskillige arrestationer og bekymrende opførsel er Ezra Miller nu gået i behandling.

Det bekræfter han selv over for Variety

»Efter senest at være gået igennem en tid med intense krisesituationer, forstår jeg nu, at jeg lider af komplekse psykiske problemer, og jeg har påbegyndt en behandling,« lyder det.

Den 27-årige amerikanske skuespiller har i de seneste år været med i flere store film som 'Fantastiske skabninger'-serien, mens han sideløbende har været 'The Flash' i Justice League-universet.

Sådan så Ezra Miller ud til Grammy-uddelingen i 2020. Foto: Jordan Strauss Vis mere Sådan så Ezra Miller ud til Grammy-uddelingen i 2020. Foto: Jordan Strauss

Rollerne har dog i stigende grad været overskygget af Ezra Millers opførsel uden for det store lærred.

Senest er det blevet til arrestationer for indbrud hos naboer nær bopælen i Vermont. Og tidligere på året gik det flere gange galt på Hawaii, hvor han blandt andet skulle have brudt ind hos et par og truet dem samt have smidt en stol efter en kvinde på en bar.

Der har også været en omdiskuteret episode på Island, hvor en videooptagelse viser Ezra Miller tage kvælertag på en kvinde.

Senest har også flere forældrepar beskyldt skuespilleren for at have opført sig upassende over for deres mindreårige børn.

Sådan mødte Ezra Miller offentligheden i 2019 til Met Gala. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Sådan mødte Ezra Miller offentligheden i 2019 til Met Gala. Foto: ANGELA WEISS

I sin udtalelse lyder det fra Ezra Miller:

»Jeg vil gerne undskylde over for alle, som er blevet foruroliget eller oprørt over min opførsel. Jeg har forpligtiget mig til at gøre det nødvendige for igen at vende tilbage til en sund, sikker og produktiv periode i mit liv,« lyder det.

Ifølge Varietys kilder skulle filmselskabet Warner Bros, der har 'The Flash'-storfilmen på vej næste år, bakke op om Ezra Millers beslutning om at gå i behandling.