Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kanye West har fart på for tiden.

Tirsdag fik han sparket af Adidas efter sin lange række af antisemitiske og racistiske udtalelser, men allerede onsdag prøvede han at få foden ind hos en ny skovirksomhed.

Onsdag dukkede rapperen med det officielle navn Ye nemlig uanmeldt op på hovedkvarteret hos Skechers – men blev straks vist ud igen, skriver TMZ.

»Med tanke på, at Ye var i gang med at filme uautoriseret, så eskorterede to Skechers-medarbejdere ham og hans hold væk fra bygningen efter en kort samtale,« lyder det i en udtalelse fra skovirksomheden.

For Kanye West mangler altså en ny producent og distributør af sine populære Yeezy-sko efter næsten et årti hos Adidas.

Men den tyske sportsgigant smed ham altså på porten med øjeblikkelig virkning efter hans seneste udbrud af hadefuld retorik mod både sorte og jøder.

Og rapperen kommer heller ikke til at blive lukket ind i varmen hos den jødiske familievirksomhed Skechers heller.

»Skechers overvejer ikke og har ingen intention om at arbejde med West. Vi fordømmer hans seneste polariserende bemærkninger og tolererer ikke antisemitisme eller nogen anden form for hadtale. Igen, West dukkede up uanmeldt og uinviteret til Skechers kontorer,« lyder det fra skovirksomheden.

Den politiske kommentator Candace Owens delte selv på Twitter et billede af hendes og Kanye Wests trøjer med det kontroversielle budskab. Foto: Candace Owens / Twitter Vis mere Den politiske kommentator Candace Owens delte selv på Twitter et billede af hendes og Kanye Wests trøjer med det kontroversielle budskab. Foto: Candace Owens / Twitter

Kanye West er på det seneste blevet kritiseret vidt og bredt for sine udbrud af hadefuld retorik mod både sorte og jøder, som han siden både har trukket tilbage og stået fast på.

Værst er det gået, da han med et helt modeshow støttede hadpropagandabevægelsen White Lives Matter og i en tirade på sociale medier fik meddelt, at han ville begå 'dødsbekæmpelse 3 på det jødiske folk'.

Og det er ikke kun Adidas, der har taget afstand for rapperen. Det samme har hans agentur CAA og modehuset Balenciaga, og en dokumentar med rapperen er ligeledes blevet droppet.

Ikke mindst er han blevet udelukket fra både Twitter og Instagram for at true jøder.

Hele fadæsen har desuden fået den rappende designers formue til at styrtdykke med en milliard, vurdere Forbes.

Kanye Wests støtter har det til gengæld været sværere at få øje på, men flere har mindet om, at rapperen er bipolar og selv tidligere har fortalt, at han ikke tager sin medicin, når han er i kreative processer.