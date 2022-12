Lyt til artiklen

Efter mere end 65 år er der kommet luftforandring hos grev Ingolf.

Den 82-årige greve af Rosenborg og hans 72-årige hustru, grevinde Sussie, er nemlig flyttet fra deres historiske godspalæ Egeland og ind i deres nybyggede og halvt så store hus på et udstykket stykke af godsets grund.

Det bekræfter greveparret over for Billed-Bladet.

Planen var ellers oprindeligt, at grev Ingolf og grevinde Sussie skulle flytte ind allerede inden november.

Grev Ingolfs gods, Egeland. Foto: google earth Vis mere Grev Ingolfs gods, Egeland. Foto: google earth

Men nu har greveparret af Rosenborg endelig taget det store ryk og er officielt flyttet ind i deres specialtegnede hus i baghaven på deres gamle gods.

Godset Egeland er dog endnu ikke blevet solgt, selvom flere interesserede købere har meldt sig.

Men det har da heller ikke hastet for greven at slippe af med de 600 kvadratmeter og 18 værelser nord for Kolding.

»Det bliver underligt, men sådan skal det jo være. Jeg er afklaret med det – mere eller mindre,« har grev Ingolf tidligere sagt til B.T. om det forestående salg af hans hjem gennem 66 år.

»Jeg kommer til at savne hele stedet og bygningerne. Men sådan er det. Det bliver jo spændende at flytte.«

Forsvarets militærparade-udstilling onsdag 5. maj 2004, på Langeliniekajen til ære for det kommende kronprinspar. Her er det grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Forsvarets militærparade-udstilling onsdag 5. maj 2004, på Langeliniekajen til ære for det kommende kronprinspar. Her er det grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Årsagen til flytningen var, at greven var blevet »for gammel til at gå på trapper«, som man finder mange af på det store gods Egeland.

»Så vi skal ned i stuen,« sagde greven, der lider af lungesygdommen KOL og tidligere er blevet opereret for kræft i den ene lunge.

Han kan dog formentligt se frem til en pæn fortjeneste på det gamle gods, da han ifølge skødet blot gav 2,8 millioner, da han købte godset tilbage i 1968.

Grev Ingolf er i dag gift med 72-årige grevinde Sussi, der er advokat og grevens anden kone. Parret mødtes, efter grevens første kone, Inge Terney, døde i 1996.

Grev Ingolf har ingen børn.