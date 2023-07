Peter Aalbæk har solgt sin sidste andel af Zentropa.

Den 67-årige filmproducer, der stiftede det berømte filmselskab sammen med Lars von Trier i 1992, har de sidste par år solgt flere og flere andele.

I begyndelsen af 2021 ejede han 12,5 procent, sidste år var han nede på 8,33 procent, og i maj måned solgte han så sine sidste 2,48 procent, hvilket betyder, at han nu er helt ude af ejerkredsen.

Han fortæller mandag til mediet Mediawatch, at det kort og godt skyldes, at han mangler penge til sit byggeprojekt i Herfølge, hvor han er i gang med at etablere et økologisk bysamfund.

»Det har jeg været de sidste mange år. Og det har slugt alt, hvad jeg har haft af penge. Så nu har jeg solgt de sidste ejerandele i Zentropa.«

Peter Aalbæk ønsker ikke at afsløre, hvor meget han har tjent på sit salg, men tilføjer, at det ikke betyder, at han har forladt Zentropa.

Siden han i 2016 stoppede som direktør, har han arbejdet som producer, og det vil han fortsat gøre, da han for tiden arbejder på sit sidste projekt – en filmaterisering af krimiforfatter Katrine Engbergs krimiserie om efterforskeren Liv Jensen.

Zentropa ejes i dag af blandt andet af Nordisk Film samt en række ledende skikkelser i filmselskabet som de to producere Sisse Graum og Louise Vesth og firmaets nuværende direktør Anders Kjærhauge.

Lars von Trier ejer også fortsat 2,48 procent af selskabet, der i nyere tid har hittet med film som 'Retfærdighedens ryttere', 'Druk' og de første fire 'Afdeling Q'-film baseret på Jussi Adler-Olsens krimiserie.