Det er formentlig ikke nemt at være Thandiwe Newton for tiden.

For nylig var hun involveret i et skænderi med 'Magic Mike'-skuespilleren Channing Tatum, der angivelig endte med at koste hende rollen som den kvindelige hovedrolle i den kommende 'Magic Mike's Last Dance', der i stedet gik til Salma Hayek.

Efterfølgende var Warner Bros dog ude at forklare, at »Thandiwe Newton havde truffet den svære beslutning at træde væk fra produktionen for at håndtere familiesager«.

Og det kan der altså være noget om.

Ifølge The Sun er Thandiwe Newton nemlig gået fra sin mand, Ol Parker. De to har været gift i 24 år og har sammen tre børn, døtrene Ripley på 21 og 17-årige Nico samt sønnen på 8, Booker Jombe.

Efter sigende er den 49-årige skuespillerinde blevet opfordret til at søge professionel hjælp og rådgivning, da hun »er et dårligt sted«.

Midt i skilsmissen fra sine børns far skulle Thandiwe nemlig også have brudt med sin agent gennem næsten tre årtier.

Ol Parker er bedst kendt for at have instrueret 'Mamma Mia! Here We Go Again' fra 2018, mens Thandiwe Newton har medvirket i flere film og tv-serier, herunder 'Westworld', 'Solo: A Star Wars Story', 'Skadestuen' og 'Mission: Impossible 2'.