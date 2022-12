Lyt til artiklen

I 21 år har Angelina Jolie ved siden af arbejdet som skuespiller gjort tjeneste for FNs flygtningeagentur, og i 2012 fik hun rollen som særlig udsending.

Men nu er det slut. Det oplyser FN og Angelina Jolie i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke, fordi Angelina Jolie fra den ene dag til den anden er blevet ligeglad med flygtninge. Hun vil i stedet bruge sit fokus på et bredere »sæt af humanitære og menneskerettighedsspørgsmål«, lyder det.

I løbet af sin tid for FN har hun været på mere end 60 feltmissioner. Senest i Yemen og Burkina Faso, hvor hun mødte fordrevne mennesker.

»Jeg er taknemmelig for det privilegium og den mulighed, jeg har haft for at arbejde sammen med så mange fremragende og dedikerede UNHCR-officerer og andre kolleger, der udfører livreddende arbejde globalt, og at tjene som særlig udsending,« siger Angelina Jolie.

»Efter mere end 20 års arbejde i FN-systemet føler jeg, at det er på tide for mig at arbejde anderledes, engagere mig direkte med flygtninge og lokale organisationer og støtte deres forslag til løsninger.«

Angelina Jolie har i forbindelse med arbejdet besøgt flere børnehjem rundt om i verden, og hun har sammen med sin eksmand, Brad Pitt, adopteret tre børn.