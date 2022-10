Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I februar 2021 søgte Kim Kardashian om skilsmisse fra rapperen, Kanye West.

Nu ser det endelig ud som om hendes ønske bliver indfriet. Det skriver Page Six.

Retsdokumenter, som mediet er i besiddelse, afslører, at Kanye West netop har indgivet en erklæring, som i amerikanske retssale normalt er tegn på, at en skilsmissesag er på nippet til at blive afgjort.

Det tidligere par har ikke haft problemer med fordelingen af deres formue, derimod er det børnene ni-årige North, seks-årige Saint, Chicago på fire år og Psalm på tre år, som rapperen og reality-stjernen har haft svært ved at blive enige om.

Sammen med nogle af sine børn, har Kim Kardashian netop været til kamp mellem Dallas Cowboys og Los Angeles Rams. Foto Ronald Martinez/Getty Images Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Sammen med nogle af sine børn, har Kim Kardashian netop været til kamp mellem Dallas Cowboys og Los Angeles Rams. Foto Ronald Martinez/Getty Images Foto: RONALD MARTINEZ

I temmelig tvetydige vendinger sagde Kanye West tidligere denne måned til tv-værten, Tucker Carlson, at det er børnenes skolegang, der spænder ben for skilsmissen.

»Lige nu er vi kommet til et kompromis – men jeg er ikke færdig, for jeg går ikke på kompromis – men vi er kommet frem til et kompromis om, at mine børn efter skole kommer på min skole og går til kor,« sagde han til tv-værten.

I månedsvis har parterne diskuteret netop børnenes skolegang.

Kardashian mener, at børnene skal fortsætte på den privatskole, de allerede går på. Mens West mener, at børnene skal indskrives på den privatskole, han netop har åbnet, og som han kalder ‘Donda Academy’, men som endnu ikke er anerkendt af det amerikanske skolevæsen.

Rapper Kanye West. Foto Kevin Lamarque Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Rapper Kanye West. Foto Kevin Lamarque Foto: KEVIN LAMARQUE

Hidtil har West været urokkelig på det krav, men nu mener Page Six altså at vide, at manden, der aldrig indgår kompromiser alligevel har landet ét.

Dermed er hans kone tættere på den skilsmisse, hun har ønsket sig i 20 måneder.