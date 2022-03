20 år. Så længe blev det til for Ozzy og Sharon Osbourne i Los Angeles.

Men nu skal det være slut. Parret vender nemlig atter til Storbritannien og tilbage til deres hjem, Welders House, i Buckinghamshire.

Det fortæller førstnævnte til Mirror, hvor han ligeledes løfter sløret for årsagen til flytningen.

»Vi er lidt kede af det. Men skatten bliver for meget. Jeg er ked af det, for jeg kan virkelig godt lide at bo der,« lyder det fra Black Sabbath-stjernen.

Flytningen er dog ikke ensbetydende med et endegyldigt farvel til den amerikanske stat, forklarer Ozzy Osbourne.

»Hvis de gør skatterne bedre, kan jeg måske komme tilbage. Jeg ved det ikke.«

Lige nu er det nemlig sådan, at den amerikanske føderale skattesats er på 28 procent – og så er der yderligere en statsskat i Californien på 13 procent. Det blev altså for meget for den 73-årige musiker.

Fans skal dog ikke være bekymrede for musikmagerens muligheder for at indspille.

Ozzu Osbourne har nemlig tænkt sig at rykke sit studie med til Storbritannien.

»Jeg skal bygge en lade der og lave mit eget studie på Welders. Jeg vil stadig lave musik, og mit band vil komme over,« fortæller han.