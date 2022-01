»Jeg har været på såkaldte lykkepiller i snart 17 år og har valgt at smide dem nu.«

Sådan skriver skuespiller Paprika Steen i et opslag på sin Instagram.

Nedtrapningen er sket over to og en halv måned, og hun lægger ikke skjul på, at det hårdt nu at være på fjerde uge uden lykkepiller.

»De bivirkninger, der er ved at gå af dem, er værre end stressen og panikanfaldene. Jeg har sjældent haft det så skidt.«

Hun oplever blandt andet at græde hele tiden, influenzasymptomer, hovedpine, som næsten er migræne, og søvnløshed.

Derfor er der også fristende at opgive og begynde at tage pillerne igen, som hun to gange har gjort, men effekten af pillerne er ophørt for skuespilleren, og hun vil ikke længere være slave af dem.

»Ingen fortalte mig, dengang de blev ordineret, hvor svært det kunne være at komme ud af dem igen,« skriver hun og understreger, at hun ikke vil have medlidenhed, men blot oplyse folk om, hvor svært det kan være at stoppe med at tage pillerne igen.

»Det skal være sidste udvej, hvis du ikke vil hænge i dem og ikke tage dem mere end korte perioder.«

I et endnu et opslag præciserer hun, at hun kan kan tale ud fra sit eget forløb med lykkepiller, og at hun godt ved, at nogen har brug for medicin hele livet. Derfor skal hendes opslag ikke ses som en fordømmelse af disse personer.

»Mit opslag er en del af den stime af opslag, der handler om at sætte fokus på psykiske enten lidelser eller psykiske svære perioder, der ifølge fagfolk er ligeså almene som gigt eller migræne. Det er en konstant eller en overgang, og der findes utallige måder at dæmpe 'smerterne' på.«