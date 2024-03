Efter 12 år som fast danser i TV 2-programmet 'Vild med dans' melder Morten Kjeldgaard nu ud, at han ikke skal være med i den kommende sæson.

»Tak for dansen …«

Sådan indleder den 39-årige danser et opslag på Instagram, hvor en video viser billeder fra hver sæson, han har været med i.