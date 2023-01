Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det, der skulle have været et interessant indblik i hans familiehistorier, endte med at blive et yderst ubehageligt øjeblik for Hollywood-stjernen Edward Norton.

For da skuespilleren, som har slået sit navn fast med roller i film som 'Fight Club' og 'American History X', deltog i tv-programmet 'Finding Your Roots' (find dine rødder, red.), fik han en nedslående besked fra programmets vært.

Edward Norton har nemlig flere gange fortalt, hvordan han er vokset op med fortællingen om, at han nedstammer fra Pochahontas. Dette viser sig da også at være sandt nok, ifølge programmet. Men Norton har også andre og mere dystre forfædre.

Han får nemlig at vide, at hans forfædre har ejet en slavefamilie med fem små piger. I programmet bliver Edward Norton endda vist et billede af slavefamilien og spurgt om, hvordan det er at se på.

»Det korte svar er, at det er ubehageligt, og du bør også føle ubehag ved det. Alle bør føle ubehag ved det,« svarer Edward Norton, ifølge Metro.

»Det er ikke en dom over dig eller dit liv, men det er en dom over dit lands historie. Det er nødt til at blive anerkendt, og så skal det slås ned.«

De fem piger, som Edward Nortons familie havde som slaver, var kun fire, seks, otte, ni og ti år gamle.

De unge aldre er da også noget, det gør ekstra indtryk på skuespilleren.

»Når du læser 'slave, otte år', har du bare bare lyst til at dø,« siger han.