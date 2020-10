Den legendariske guitarist Eddie Van Halen er død efter lang kamp mod kræft.

Det bekræfter hans søn på Twitter.

'Jeg kan ikke tro, at jeg er nødsaget til at skrive dette, men min far, Edward Lodewijk Van Halen, har tabt sin lange og slidsomme kamp mod kræft her til morgen,' skriver den 65-årige musikers søn.

'Han var den bedste far, jeg kunne bede om. Hvert øjeblik jeg har delt med ham på og bag scenen var en gave. Mit hjerte er knust, og jeg tror ikke, at jeg nogensinde kommer mig over dette tab. Jeg elsker dig så meget far.'

pic.twitter.com/kQqDV7pulR — Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) October 6, 2020

Eddie Van Halen fik første gang konstateret kræft tilbage i 2000, og har dermed kæmpet mod den ondsindede sygdom i mere end 20 år.

Da han blev syg første gang, sad kræften i tungen, som han fik fjernet en tredjedel af i 2002.

Den 65-årige musiker, som er født i Holland med opvokset i Pasadena i USA, grundlagde bandet Van Halen med sin bror, trommeslageren Alex, i 1972.

Bandet er især kendt for hittet 'Jump' men har også lavet sange som 'Runnin With the Devil', 'unchained' og 'Panama'.