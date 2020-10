»Når du hænger ud i den slags cirkler, beder du næsten om ballade.«

Cirklerne, der omtales, er de royale. Manden, der taler om dem, er Ed Sheerans manager. Og han står nu frem og hævder, at britiske Beatrice engang snittede popstjernen i ansigtet med et sværd.

Det sker i podcasten 'Straight Up', hvor 'Shape of You'-sangerens manager siden 2011, Stuart Camp, netop har været på besøg.

Her fortæller han, at Ed Sheeran i 2016 var til en fest i Royal Lodge i Windsor.

Her sværdkvinden prinsesse Beatrice. Foto: STEVE PARSONS

En fest, der altså gik så vildt for sig, at prins Andrews ældste datter ved et uheld skadede sangeren, så han måtte syes i ansigtet.

»Jeg har handlet meget beskyttende i forhold til sagen, fordi vi har aldrig rigtig kommenteret den,« fortæller han om episoden, som løbende har været genstand for medieomtale. Dog udelukkende baseret på rygter.

Han fortæller, at flere i tiden efter uheldet rådede ham til at lyve om popsangerens skade og sige, at det var en anden, der stod bag.

Men han ønskede ikke at risikere at blive taget i en løgn, og derfor valgte han en anden tilgang.

»Jeg tænkte: Nå, vi siger ikke noget til nogen. Jeg gider ikke lyve, bare fordi én har været en idiot og viftet rundt med et sværd, mens alle er fulde,« fortæller han.

Og dermed bliver de spekulationer, der dengang florerede i de britiske medier, altså bekræftet.

Ifølge The Sun skete uheldet, da prinsesse Beatrice i fuldskab ville gøre sanger James Blunt til ridder. Hun havde ikke set, at Ed Sheeran stod lige bagved.

Sværdet ramte hitmageren lige i ansigtet og skar en flænge under hans højre øje.

James Blunt her til prinsesse Beatrices søsters bryllup i 2018. Foto: POOL

Hidtil har James Blunt benægtet, at det var sådan, det gik til. Han har forklaret, at det faktisk var Ed Sheerans egen skyld – at han selv var så fuld, at han skar sig.

Selv har hovedpersonen ved flere lejligheder udtalt sig lettere kryptisk om sagen. Eksempelvis da han i 2017 under et besøg i 'Graham Norton Show' grinende udtalte:

»Jeg kan ikke tale om det. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg gør.«