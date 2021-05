Vidste du, at Ed Sheerans fætter bor i en lille landsby midt på Sjælland?

Han hedder Jethro Sheeran, laver ligesom sin verdensberømte fætter musik, og for tre år siden flyttede han til Danmark.

»Min datters mor flyttede hertil med sin nye mand. Jeg kom tit over på besøg, så fandt jeg en kæreste og endte med at holde så meget af Danmark, at jeg blev. I dag bor vi i Østby,« forklarer Jethro Sheeran om den lille landsby i Frederikssund Kommune.

Her er han godt i gang med at integrere sig. For det første laver han musik med L.O.C.s faste samarbejdsmakker Esben 'Es' Thornhal, der blandt andet har produceret Jethro Sheerans nyeste single, 'Raise Em Up 2021 Remix', der gæstes af den amerikanske rapper Freeway og fætter Ed Sheeran.

Jethro Sheeran. Foto: Pressefoto Vis mere Jethro Sheeran. Foto: Pressefoto

»Jeg har kun haft kontakt med L.O.C. online, men jeg har set alle hans platinplader i Esbens studie. Jeg ville elske at lave musik med ham og Jokeren og Clemens, som laver den slags musik, jeg selv godt kan lide,« fortæller Jethro Sheeran, der optræder under kunstnernavnet Alonestar.

Derudover er Jethro Sheeran, der oprindeligt er fra Bristol i England, i gang med at lære at tale dansk.

»I starten troede jeg, at 'tak for mad' betød 'tak', så jeg gik konstant rundt og sagde 'tak for mad' til folk. Når pandemien er ovre, håber jeg at kunne tage på aftenskole og lære sproget ordentligt,« fortæller Jethro Sheeran, der blandt andet også følger den danske Instagram-profil Anders Hemmingsen.

»Det var min kæreste, der fulgte ham til at starte med. Jeg kan godt lide dansk humor. Det er sjovt.«

Jethro Sheeran fortæller, at han valgte at bosætte sig i Østby, fordi det var der, hans datter gik i skole, og så kan de godt lide at bo på landet og kun bruge København til arbejde, eller hvis de for eksempel skal ud at spise på restaurant.

»Der bor en anden brite ti kilometer væk, ellers er jeg den eneste i området,« griner Jethro Sheeran og tilføjer, at folk altid skal høre, om han mon er i familie med Ed Sheeran, når de hører, hvad han hedder til efternavn.

»Nogle gange siger jeg ja, andre gange lader jeg som ingenting.«

Han fortæller, at Ed Sheeran flere gange har været på besøg i Danmark i forbindelse koncerter. Sidste gang spillede Ed Sheeran i Odense, men der var Jethro Sheeran i New York, så der missede de hinanden.

Jethro Sheeran (tv.) med fætter Ed Sheeran. Foto: Privatfoto Vis mere Jethro Sheeran (tv.) med fætter Ed Sheeran. Foto: Privatfoto

»Så tog min datter med nogle venner til koncerten og hang ud med ham backstage. Vi elsker Skandinavien i vores familie, og jeg tror, jeg skal have undersøgt, om ikke jeg har noget dansker i mig.«

Selvom det er svært at leve op til Ed Sheeran, der som bekendt er en af verdens største popstjerner, så har Jethro Sheeran alligevel en del på cv'et.

Udover arbejdet med sin fætter har han lavet musik med navne som Snoop Dogg og Massive Attack, og senere på måneden udgiver han nummeret 'We Be Ballin'', der oprindeligt var et Michael Jackson-nummer, som skulle have været med på soundtracket til den første 'Space Jam'-film tilbage i 1996.

»Jeg regner med at tage på turné i England til sommer, og så håber jeg på at kunne spille i Danmark, når det igen bliver muligt,« slutter Jethro Sheeran.