Den 30-årige popsnedker Ed Sheeran er kendt for bløde balladehits som 'Thinking Out Loud' og poppede dancetracks som 'Shape of You'.

Men faktisk kunne den rødhårede brite også godt tænke sig at kaste sig over sin barndoms musikalske kærlighed: Dødsmetal.

»Jeg var virkelig vild med dødsmetal som barn. Jeg lyttede til Cradle of Filth og Slipknot og al den slags. Jeg siger ikke, jeg aldrig vil træde over i den verden,« lyder det fra Ed Sheeran i The Sun on Sunday.

Ed Sheeran har før bevæget sig lidt over i blandt andet rap og reggae på tidligere numre, men dødsmetallen har han stadig til gode.

Det amerikanske metalband Slipknot er kendetegnet ved deres uhyggelige masker. Her ses guitaristen Jim Root under en koncert i københavnske Forum i 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det amerikanske metalband Slipknot er kendetegnet ved deres uhyggelige masker. Her ses guitaristen Jim Root under en koncert i københavnske Forum i 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dødsmetal-genren ligger dog ikke umiddelbart i kortene som det næste træk for hitmageren.

»Det er ikke noget, jeg har tænkt på at lave – men jeg ville ikke have noget imod at lave det,« slår Ed Sheeran fast i det britiske tabloidmedie.

Senest har den 30-årige sangskriver været aktuel med singlen 'Bad Habits', som er mere ovre i dance-genren.

Derudover har han fire studiealbum bag sig. Det seneste, 'No. 6 Collaborations Project', fra 2019 bød på samarbejder med forskelligartede kunstnere som popidolet Justin Bieber, rapdronningen Cardi B og den elektroniske dubstep-dj Skrillex.