Ed Sheeran har benyttet juleaftensdag til at give sine fans en forholdsvis trist julegave.

På Instagram skriver den 28-årige sanger, at han trækker stikket og tager endnu en pause fra musikken efter at have været i gang 'non-stop siden 2017'.

'Jeg tager en lille pause for at rejse, skrive og læse,' skriver sangeren blandt andet i opslaget.

Ed Sheeran har været på turné med sin 'Divide Tour' de seneste to år, og allerede ved turnéens sidste koncert i slutningen af august fortalte han, at der lå en pause på omkring 18 måneder forude for ham.

I det nye Instagram-opslag uddyber han dog ikke, om pausen fra musikken reelt vil vare halvandet år, men skriver i stedet, at han vender tilbage, når 'tiden er rigtig'.

'Jeg lover at vende tilbage med ny musik, når tiden er rigtig, og jeg har levet lidt mere, så jeg rent faktisk har noget at skrive om,' skriver han.

Pausen er den anden pause, som Ed Sheeran har taget i løbet af sin karriere.

Han optrådte stort set ikke i hele 2016.

I opslaget skriver Ed Sheeran også, at han ikke kun holder en pause fra musikken, men også fra sociale medier.

'Til mine venner og famile: Vi ses, når vi ses. Og til mine fans: Tak for altid at være så fantastiske,' lyder det fra den populære sanger.

Ed Sheeran begyndte sin 'Divide Tour' i marts 2017 og havde sin sidste koncert i august i år.

I løbet af den periode nåede han dog også at blive gift med sin nuværende hustru, Cherry Seaborn.