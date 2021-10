Der er stort set kun ét svar, man har lyst til at høre, når man frier til sin udkårne, og det er bestemt ikke: 'Tager du pis på mig?'.

Ikke desto mindre var det lige præcis dét svar, som verdensstjernen Ed Sheeran fik, da han i sin tid spurgte sin daværende kæreste, Cherry Seaborn, om hun ville gifte sig med ham.

Det fortæller den 30-årige musiker i det svenske talkshow 'Skavlan'. Det skriver Aftonbladet.

»Cherrys forældre giftede sig ikke. De var sammen i 30 år og er gift nu, men hun voksede ikke op med tanken om, at et ægteskab er vigtigt,« siger han og fortsætter:

»Men det gjorde jeg, fordi mine forældre er gift, så da jeg spurgte hende, følte jeg mig ikke sikker på, hun ville sige ja.«

Det er første gang, 'Shape of you'-sangeren fortæller detaljer om frieriet til Cherry Seaborn, som han mødte, fordi de i sin tid gik på samme ungdomsskole.

De to blev kærester i 2015 og forlovet i 2018 på trods af Cherry Seaborns førstereaktion.

»Da jeg sagde: 'Vil du gifte dig med mig', kiggede hun på mig med et skørt ansigtsudtryk og sagde: 'Tager du pis på mig?', og så var der en lang stilhed, indtil jeg sagde: 'Please?', griner verdensstjernen.

Han fortæller endvidere, at Cherry Seaborns reaktion på frieriet formåede at få ham helt ned på jorden igen.

»Jeg har aldrig følt mig så menneskelig før. Min karriere betyder, at hvis noget er muligt, så kan jeg bare gøre det,« siger han og fortsætter:

»Men pludselig er man havnet i en situation, hvor man står på knæ for et andet menneske. Det er så stort et livsvalg, og så er det i sidste ende en anden, der skal beslutte det for dig. Så tak for at sige ja, Cherry.«