Popstjernen Ed Sheeran har solgt over 150 millioner plader på verdensplan, han er blevet gift med sit livs kærlighed og har tjent flere penge, end de fleste kan drømme om.

Men den 28-årige verdensstjerne har det bestemt ikke kun let og kæmper med en række alvorlige ting.

Det fortæller han i et nyt interview til radioværten Charlamagne tha God i anledningen af sit nye album 'No.6 Collaborations Project'.

Ed Sheeran deler blandt andet, at han lider af social angst, som han har kæmpet med i godt otte år, siden han blev en af verdens mest kendte musikere.

Den 28-årige stjerne fortæller, at han i processen med at bearbejde sin angst blandt andet har skilt sig af med sin telefon.

Når tankerne og angsten har været værst, har sangeren også overvejet, hvorfor hans kone, Cherry Seaborn, overhovedet vil være sammen med ham.

Derudover fortæller Ed Sheeran også, at han har skåret sin vennegruppe ned til et par helt tætte venner, så han kan stole på dem, han omgås.

I det hele taget bryder verdensstjernen sig ikke om store grupper mennesker.

»Jeg har social angst. Jeg kan ikke lide store grupper af mennesker, hvilket er ironisk, når jeg spiller koncerter for tusindvis af mennesker. Jeg bliver klaustrofobisk, og jeg kan ikke lide at være omkring så mange mennesker. Jeg har ikke noget problem med at tage med mennesker, men det er når folk filmer mig og stirrer på mig. Det får mig til at føle mig mærkelig,« siger Ed Sheeran i interviewet og tilføjer:

»Det får mig til at føle, at jeg ikke er et menneske. Hvis du vil komme op til mig og have en samtale. Selv, hvis vi aldrig har mødt hinanden, bare kom op. Men det, der tænder mig af, er, når man har et særligt øjeblik med folk, som er så ægte og rare - og så til sidst beder de om et billede.«

Af samme årsag beder Ed Sheeran i dag om et privat rum, hvis han eksempelvis spiser på en restaurant, for ellers må han døje med mennesker, der filmer ham konstant, mens han spiser.

»Man føler sig som et dyr i zoologisk have,« forklarer stjernen.

I det hele taget undgår Ed Sheeran dog så vidt muligt at gå ud, fortæller han.

Den 28-årige engelske musiker er kendt som en ekstremt privat person, og derfor er det også nyt, at han nu afslører så personlige detaljer.

Ifølge stjernen steg hans berømmelse til nye højder efter hittet 'Shape of You' fra 2017. Dengang boede han i New York og blev hurtigt opslugt af branchen.

I dag føler han dog ikke længere, han kan stole på, om folk vil være venner med ham for den, han er, eller fordi han er et kendt ansigt. Derfor er han og konen Cherry Seaborn flyttet til Suffolk i det sydøstlige England.