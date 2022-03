Ed Sheeran befinder sig for tiden i en strid i højesteret.

Mandag mødte han så selv op i retten for at forsvare sig imod anklagerne om plagiat, som kommer fra de to sangskrivere Sami Chokri og Ross O'Donoghue, der mener, at den 31-årige hitmager har kopieret dele af sit 2017-kæmpehit 'Shape of you'.

Til stede i retten var BBC og The Guardian, der beretter, at Ed Sheeran benægtede alle anklager imod sig, da han var indkaldt til at vidne for at redegøre for sin sangskrivningsproces.

Ikke mindst afviste Ed Sheeran overhovedet at have hørt de to sangskriveres sang 'Oh Why' fra 2015, som de altså mener, han har ladet sig inspirere lidt for meget af.

De to sangskriveres advokat Andrew Sutcliffe sagde i retten fredag, at Ed Sheeran »låner ideer og smider dem i ind sine sange, og nogle gange vil han anerkende det, andre gange vil han ikke.«

Påstanden skulle så være, at det var de mindre kendte sangskrivere, som Ed Sheeran ikke ville anerkende, men det afviste den britiske musiker blankt.

»Jeg har altid forsøgt at være fuldstændig fair i min kreditering af enhver, der bidrager på nogen måder til enhver sang, jeg skriver,« lød det mandag i retten fra Ed Sheeran.

Eksempelvis er sangskriverne bag TLCs 90'er-hit 'No Scrubs' blevet krediteret på 'Shape of you', fordi der blev gjort sammenligninger mellem de to sange.

»Jeg kan referere til andre værker lejlighedsvist, når jeg skriver, ligesom mange andre sangskrivere gør. Hvis der er en reference til et andet værk, så underetter jeg mit hold, så der kan indhentes tilladelse,« forklarede Ed Sheeran.

Ed Sheeran, da han ankommer til højesteret i London for at vidne i hans fortsatte retsstrid om sangerens mulige krænkelse af ophavsret. Foto: PHIL NOBLE

Ed Sheeran forklarede flere gange, at hans sangskrivningsproces ofte involverer flere mennesker.

»Jeg har været så omhyggelig, som jeg overhovedet kan være, og har endda givet kredit til folk, som jeg måske ikke tror har været mere end blot en indflydelse på et sangskrivende element. Det er fordi, jeg ønsker at behandle andre sangskrivere retfærdigt,« fastslog han.

Retssagen forventes at fortsætte de næste tre uger.

Allerede i dag tirsdag forventes Ed Sheeran at skulle fortsætte med at afgive vidnesbyrd.