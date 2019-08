Ed Sheeran fortalte ved sin tours allersidste koncert, at han har tænkt sig at tage en god lang pause.

Efter at have været på vejene i over to år med sin 'Divide Tour', har han tænkt sig at holde en pause fra at optræde for folk.

Han fortalte publikum ved koncerten i Ipswitch, England, at der nok kommer til at gå 18 måneder, før man ser ham på en scene igen, skriverThe Independent.

»Jeg blev fortalt lige inden, jeg gik på, at jeg har spillet for ni millioner mennesker verden over. Det er den største tur nogensinde. Det har været en følelsesladet dag for mange mennesker 'backstage'.«

Sådan sagde Sheeran, der spillede i Chantry Park i den engelske by, som ligger nord for London mandag.

På sin 'Divide tour' har den 28-årige sanger og sangskriver spillet 280 koncerter siden marts 2017.

Han har tidligere på sommeren fortalt, at selvom han har solgt over 150 millioner plader på verdensplan, så lider han ligesom mange andre af socialangst.

Sheeran åbner op for de allersværeste følelser i et interview med radioværten Charlamagne Tha God.

Han fortæller blandt andet, at han nogle gange, når angsten er værst, undrer sig over, hvorfor hans kone, Cherry Seaborn, er sammen med ham.

Nu kan stjernen, som blev gift med Seaborn tidligere i år, se frem til en tid, hvor han nok vil være mere hjemme.

Han sammenligner tourens slutning som et brud med en kæreste, man har kendt i mange år.

»Det lyder mærkeligt, men det har været en lang tur.«