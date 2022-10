Lyt til artiklen

Det er næsten en hel kunstart at give den perfekte gave.

Derfor kom Ed Sheeran da også på lidt af en opgave, da han sidste år skulle give Elton John en fødselsdagsgave.

Opgaven blev ikke mindre besværlig af, at Ed Sheeran meget gerne ville overgå en gave, som Elton John tidligere har fået af rapperen Eminem – nemlig diatmantbesatte penisringe.

Men Ed Sheeran kom på noget, som alligevel har gjort indtryk. Det fortæller han i et interview i 'The Late Show With Stephen Colbert'.

»Jeg var nødt til at give ham en gave, der fik ham til at sige 'åh min gud',« forklarer Ed Sheeran.

Derfor fik han lavet en kæmpe penis i marmor til Elton John, som han kunne få til sin fødselsdag. Noget, der vakte stor begejstring.

»Elton var helt på månen over den,« forklarer Ed Sheeran.

De begyndte begge at omtale den bizarre gave i interviews, og Ed Sheeran oplevede at flere spurgte, om de ikke også måtte få en marmorpenis.

Han fik lavet flere af den særlige skulptur, og de var en af disse, som sangeren Sam Smith fik øje på, da han var på besøg hjemme hos Ed Sheeran.

»Han spurgte, om han måtte få en, og jeg spurgte ham, hvad han ville have,« forklarer Ed Sheeran og fortsætter:

»Sam svarede, at han gerne ville have en, der var lige så stor som ham. 189 centimer høj.«

Og som sagt så gjort.