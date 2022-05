Det har ellers ikke været offentligt kendt, at Ed Sheeran og hans hustru Cherry Seaborn ventede deres andet barn.

Men det har altså været tilfældet.

For nu annoncerer den 31-årige sanger, at han er blevet far for anden gang. Det skriver han i et opslag på Instagram torsdag aften dansk tid.

»Vil gerne fortælle jer alle, at vi har fået endnu en smuk pige. Vi er begge så forelskede i hende og lykkelige over at være en familie på fire,« skriver han på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed Sheeran giftede sig med barndomsveninden Cherry Seaborn i 2018.

Parret har i forvejen datteren Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, som de fik i august 2020.

Ed Sheeran er blandt andet kendt for hittet 'Shape of You', der er blevet hans største hit til dato med over tre milliarder afspilninger på Spotify, hvilket også er rekord for streamingtjenesten generelt.

I flere år har sangeren skulle forholde sig til anklager om at have kopieret en andens arbejde med hittet, men efter en lang og sej kamp blev han frikendt i marts 2022.