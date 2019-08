‘Okay, men du ved vel, at jeg er et barn?’

Sådan svarede 13-årige Alabama Barker, efter hun op til flere gange havde modtaget tilnærmende beskeder fra den syv år ældre trommeslager fra bandet Echosmith, Graham Sierota.

Til sidst blev det også for meget for hendes far, Travis Barker, der er trommeslager i bandet Blink-182.

Han kaldte i slutningen af juli Graham Sierotas handlinger for 'krænkende adfærd' i mediet The Blast . Da han så beskederne, væmmedes han.

Travis Barker, datteren Alabama Barker og sønnen Landon Asher Barker. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Travis Barker, datteren Alabama Barker og sønnen Landon Asher Barker. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Nu undskylder den 20-årige trommeslager, skriver People.

Han siger til mediet, at han er meget ked af det, og at han ikke vidste, hun var så ung.

Desuden indrømmer han, at han har begået en fejl.

Beskederne kom frem i lyset, efter Alabama Barke selv valgte at dele skærmbilleder af dem med offentligheden.

Her er Alabama Barker 10 år gammel. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her er Alabama Barker 10 år gammel. Foto: VALERIE MACON

Her kan man blandt andet se, at Graham Sierota har skrevet til hende, siden hun var 10 år.

Dengang skrev han blandt andet, at han syntes, hun var smuk.

Alle beskederne er sendt til den unge pige via Instagram.

Og der kunne man se, at den seneste besked, Alabama Barker havde modtaget fra Graham Sierota, var en invitation til en grillfest.