Den tidligere barnestjerne Henry Thomas, der spillede hovedrollen i den ikoniske 'E.T.'-film, har fået sin straf for at køre spritkørsel.

Skuespilleren blev anholdt i sidste måned for køre spirituskørsel i den amerikanske stat Oregon.

Strafudmålingen er dog faldet ud til skuespillerens fordel, efter at han indrømmede sin udåd i en såkaldt 'No Contest Plea', der er en indrømmelse under betingelse af, at skuespilleren ville få en mildere straf.

Det betyder, at han nu undgår fængsel og i stedet slipper med en bøde på 500 amerikanske dollars, svarende til ca. 3400 danske kroner, skriver TMZ.

Derudover skal Henry Thomas deltage i et étårigt rehabiliteringsprogram, der skal afholde ham fra at køre spirituskørsel igen foruden at deltage i et såkaldt 'offerkursus'.

Som en ekstra del af skuespillerens straf skal han også have installeret en alkolås i sin bil, som forhindrer køretøjet i at starte, såfremt føreren er påvirket.

Straffen kommer efter, at politiet i sidste måned blev kontaktet af en bilist, der havde set skuespilleren holde midt på vejen.

Da politiet kom frem til skuespillerens køretøj, fandt de ham besvimet bag rattet, så de var nødt til at vække ham.

På daværende tidspunkt meddelte politiet ifølge TMZ, at køretøjet ikke lugtede af alkohol, men at Henry Thomas udviste andre tegn på at være under alkoholpåvirkning, hvilket førte til anholdelsen.

Den 48-årige skuespiller har siden hovedrollen i Steven Spielbergs klassiker haft roller i over 60 andre film, ifølge IMDB.

Ingen af rollerne har dog været lige så succesfuld som rollen i 'E.T.'. En rolle der gjorde, at den nu 48-årige skuespiller efterfølgende måtte tage en frivillig pause.

»Mit liv blev helt skørt. Jeg var så sygt berømt, at jeg ikke kunne gå nogen steder,« har Henry Thomas tidligere fortalt om rollen som 'Elliot'.