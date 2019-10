Den tidligere barnestjerne Henry Thomas, der havde hovedrollen i den ikoniske 'E.T.'-film, er blevet anholdt for spirituskørsel.

Science-fiction filmen fra 1982 blev et kæmpe hit hos 'Universal Pictures', da den ramte biograferne verden over, og det skyldtes blandt andet den 48-årige skuespiller.

Han spillede hovedrollen Elliott, der fik besøg af rumvæsenet 'E.T.' i filmen af samme navn, og som bare 10-årig tog han hele filmverdenen med storm.

Men siden succesen i 1982 er det ikke gået helt efter planen for den berømte skuespiller.

48-årige Henry Thomas blev mandag anholdt for spirituskørsel. Foto: NINA PROMMER

Mandag aften blev Henry Thomas nemlig anholdt for spirituskørsel af politiet i staten Oregon, USA.

Det skriver det engelske medie Sky News.

De amerikanske myndigheder blev kontaktet af en bilist, der havde set skuespilleren holde midt på vejen.

Da politiet ankom til stedet, fandt de Henry Thomas besvimet bag rattet, så de var nødt til at vække ham.

Instruktør Steven Spielberg (tv.), Drew Barrymore (i midten) og Henry Thomas (th.) ved 20-års jubilæet for 'E.T.'. Foto: ROSE PROUSER

Ifølge det amerikanske medie TMZ lugtede bilen ikke af alkohol, men skuespilleren viste andre tegn på alkoholpåvirkning, lyder det.

Derfor tog politiet ham med på politistationen, hvor de undersøgte ham nærmere.

Henry Thomas fik til sidst en bøde for at have kørt i påvirket tilstand, som det hedder.

'E.T.' blev instrueret af den legendariske instruktør Steven Spielberg.