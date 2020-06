Hver fredag sidder de som en million andre og skråler med, når Philip Faber indkalder familien Danmark til fællessang. Men det er nu engang ikke helt, som at være der selv.

»Jeg savner så meget at komme ud og optræde og få respons fra publikum,« kommer det ærgerligt fra Keld Heick.

I 54 år har musikken været hans levevej. De seneste 40 sammen med Hilda. Men i tre måneder har alt været stille. Alt for stille.

Som for de fleste danske kunstnere har corona-krisen nemlig gjort et dybt indhug i hele deres eksistensgrundlag.

Keld og Hilda Heick frygter, at det har lange udsigter, før de igen kan møde deres publikum.

»Måske åbner det meste op til september, men vores publikum er de ældre, dem, der er i farezonen, og jeg tror, at mange af dem fortsat vil være skrækslagne for at gå ud. Så måske sker der først noget for os til jul eller til næste år,« lyder Keld Heicks bud.

»Det havde været katastrofalt for os, hvis ikke jeg havde haft en klog kone, som da vi var 30 sagde, ‘nu skal vi starte vores pension’. Det er jeg lykkelig for i dag.«

Som 74-årige er de dermed begge så heldige, at kunne tære på deres pensionsopsparing i disse corona-tider, omend Hilda ville ønske, at hendes var ligeså god som Kelds.

»Fordi jeg lider af astma, blev jeg i mange år vurderet som et ‘dårligt liv’, så det var først langt op i 40erne, at jeg fik lavet en ny vurdering. Men der kunne jeg ikke nå at indhente det forsømte,« forklarer hun.

Lige nu kniber det med at lægge til side Hilda Heick om den manglende indtjening

»Heldigvis er Kelds rigtig god. Så vi kan leve af den, betale vores udgifter og spise os mætte frem til vi er 84.«

»Men de store sus er der ikke råd til. Og lige nu kniber det med at lægge til side,« indrømmer Hilda.

Selv om det trækker gevaldigt i dem begge for at komme ud at optræde, har de i modsætning til deres yngre kolleger ikke overvejet at hoppe med den nyeste bølge: Drive-in koncerter.

De griner hjerteligt. Ryster smilende på hovederne.

Keld og Hilda Heick tvivler på, at deres publikum ville hoppe med på Drive-in bølgen.

»Det kan godt være, at vores publikum er gamle nok til at have en bil, men jeg er sikker på, at de er lidt for konservative til det. De vil sidde, som de plejer og få lidt kaffe og lidt brød til,« smiler Hilda.

»Ja, jeg tror ikke lige, det er noget for vores publikum at sidde og dytte med i hornet,« tilføjer Keld, som - på trods af at de begge ‘har krudt i rumpen’ - har affundet sig med, at tingene er, som de er.

»Vi skal ikke beklage os. Der er så mange, der er hårdt ramt. For hvem det virkelig er en ulykke. Det er mere synd for dem.«

»Udover at vi ikke laver et klap og ikke tjener nogle penge, har vi det godt,« siger det musikalske ægtepar.