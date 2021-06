Sanger og forfatter Anne Linnets indtjening halter gevaldig.

Det spritnye regnskab fra Linnet Songs ApS viser nemlig en indtjening, der er forværret med to tredjedele efter et år med corona. Firmaet tjente godt 1,8 millioner kroner i 2020. Det tal var næsten seks millioner kroner i 2019.

Det store fald kan også ses på det samlede resultat, der er et minus på 660.000 kroner. Det tal var i 2019 på 2,7 millioner kroner. Vel at mærke i plus.

Det viser hendes årsregnskab, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Resultatet påvirker også firmaets egenkapital, der er faldet med mere end 50 procent. Anne Linnet skal dog ikke frygte for, at dankortet viser afvist, næste gang hun handler ind til aftensmad. Hun har nemlig stadig 1,2 millioner kroner på bundlinjen.

Ifølge selskabets årsregnskab skyldes det dårlige årsresultat corona og dets medfølger. I ledelsesberetningen lyder det:

»Selskabets resultat anses for ikke-tilfredsstillende. Covid-19 har i 2020 ramt hele musikbranchen, hvilket også har påvirket selskabets resultat for 2020.«

Selskabet skriver også, at resultat skyldes investeringer i fremtiden.

Her er der blandt andet tale om teaterforestillingen 'Jeg er jo lige her', der havde premiere på Det Kongelige Teater i maj.

I opgørelsen bliver der også berettet om et nyt projekt med nye sange fra Anne Linnet. De skulle oprindelig have været udgivet i det igangværende år, men er blevet udskudt til næste år.

Det er såmænd ikke det eneste, Anne Linnet har brugt tid på i den seneste tid. I maj afslørede multikunstneren over for B.T., at hun har skrevet en ny bog, der kommer på gaden i 2022.

»Det bliver endnu en krimi. Så meget kan jeg afsløre,« sagde Anne Linnet ganske hemmelighedsfuldt om den nye bog, da B.T. fangede hende på den røde løber ved gallapremieren på 'Marko Effekten'.

Det bliver ikke Anne Linnets første bogudgivelse. Hun har blandt andet udgivet bøgerne 'Testamentet' og 'Fucked'.

Sidstnævnte er ligesom hendes næste bog også en krimi.