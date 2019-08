Dyne-Larsen blev igennem legendariske reklamer og husomdelt selvbiografi allemandseje i Danmark.

Den nu afdøde virksomhedsejer bar på mange interessante historier og synspunkter, som han gladeligt delte i både interviews, sin bog og dokumentarer. B.T. har her samlet fem af hans mest opsigtsvækkende, skarpe og rørende citater.

Lars Larsen lagde ikke skjul på, at hans identitet var tæt forbundet med hans danske ophav. Han havde derfor heller ikke meget til overs for folk, som flyttede til udlandet, når først millionerne var tjent, og skatten skulle betales:

»Selvfølgelig vil man ikke betale mere end nødvendigt, men jeg føler, at de er nogle forrædere, dem, der tjener en masse penge i Danmark og så stikker af til udlandet. Det var det sidste, som jeg kunne finde på. Overhovedet,« sagde han i 2018.

En anden ting, som mange danskere sikkert vil huske Lars Larsen for, er hans selvbiografi, som rigmanden valgte at betale for at få husstandsomdelt i hele Danmark. Her afslørede han blandt andet meget private detaljer om sin opvækst.

»Ofte hændte det i min barndom, at en af os børn vågnede om natten, og mor var væk. Vi kom hurtigt i tøjet og ud i nattens mulm og mørke for at lede efter hende. Sommetider fandt vi hende i vand til halsen i Nessund, som liggger cirka fem kilometer fra Hurup.«

Sådan skrev Jysk-stifteren om nogle af de oplevelser, han havde, med at vokse op med en psykisk syg mor. Larsens mor var ene om at opfostre fire børn, da hendes mand døde kun få måneder, efter Lars Larsen blev født

Den egenrådige forretningsmand fortalte i bogen om både privatliv og om sin virksomhed.

Et andet sted i bogen forklarede han eksempelvis, hvordan han holdt på, at hans firma skulle have det navn, han havde besluttet - nemlig 'Jysk Sengetøjslager'.

'Noget så plat havde man da aldrig hørt om i reklamebranchen. Et firmanavn skulle være kort og præcist og max indeholde fire til fem bogstaver. Jeg kunne jo bare se mig omkring og konstatere, hvad andre gjorde: IKEA, BILKA, FØTEX, ALDI og så videre. Sådan var det bare,' skrev han og fortsatte:

'Meeeen jeg holdt nu fast ved mit hjemmestrikkede navn på 18 bogstaver, og fandt da også et reklamebureau, der syntes, det lød som en spændende udfordring. Det hed i øvrigt Reklame og Marketing Butikken - et navn der slog Jysk Sengetøjslager med ikke færre end otte bogstaver.'

Sådan skrev Larsen, som fortalte, hvordan velviljen kom marketingfirmaet til gode. De havde nemlig 'Jysk Sengetøjslager' som kunde i 25 år.

Ligesom i eksemplet med navnet, ser man flere udtalelser fra Larsen, som viser, at han turde stå ved sine meninger. I 2018 fik virksomhedsejere, som valgte at sælge, så snart muligheden bød sig, tørt på:

»Når de har fået lidt succes, så skynder de sig at sælge til forskellige erhvervsfonde og så videre i stedet for at køre videre og måske finde nogle partnere, så man kan komme videre med sine små succeser. Jeg synes lidt, det er en falliterklæring, at man sælger, så snart man kan få lidt penge ud af det,« sagde han i et interview med B.T. sidste sommer.

Det udtalte Lars Larsen kun et år inden, at han skulle skrive en af sine sidste kommentarer rettet direkte mod danskerne:

'Jeg takker for de mange hilsner, jeg har fået. Dem er jeg glad for, og de er en opmuntring i en svær tid,' lød det i en kommentar til de mange beskeder, han havde modtaget. Lars Larsen blev 71 år gammel.