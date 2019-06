Simon Cowell er kendt for at være hård og kontant, men nogle gange formår den 59-årige britiske talentdommer og musikmager at vise sig fra sin bedste side.

Det gjorde han for nyligt i den seneste ombæring af underholdningsprogrammet 'America's Got Talent'. Han blev blæst bagover af den 11-årige violinist Tyler Butler-Figueroa, som kom med sin dybt rørende historie.

Han har fundet musikken, fordi han ikke havde mange andre venner i livet. Da han var fire og et halvt år gammel blev han ramt af leukæmi. Det betød blandt andet, at han måtte i et kemobehandlingsforløb.

Leukæmien blev erklæret i remission for små fire år siden, men ikke desto mindre oplevede den unge dreng en hård tid i skolen.

»Jeg startede med at spille violin, fordi jeg blev mobbet i skolen,« siger han til dommerpanelet i programmet:

»Det er, fordi jeg havde kræft, og jeg døde næsten.«

Den unge violinist fortæller, at han mistede håret på grund af kemobehandlingen, hvilket gjorde ham meget pinligt berørt.

»De (børnene i skolen, red.) gjorde grin med mig, fordi jeg så anderledes ud, og de sagde, at min kræft var smitsom.«

Han fortalte, at han ikke længere ville være et offer og være kendt som drengen med kræft.

»Så nu er jeg drengen, der spiller violin,« siger han i programmet.

Meget passende spiller han Kelly Clarkson-hittet 'Stronger'.

Simon Cowell ser på med store øjne og bliver blæst bagover af Tyler Butler-Figueroas optræden og starter bare med at sige 'Wow, wow, wow'.

»Ved du hvad? Du er en ekstraordinær ung mand,« siger Cowell.

Han storroser drengens talent og personlighed på scenen.

»Jeg vil gerne sige noget på dine vegne til mobberne,« slutter Cowell og på den store guldknap, der sender deltagerne direkte videre til liveshowene.

Det er selvfølgelig ganske populært. Publikum og de resterende dommere rejser sig op i jubel.