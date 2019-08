Den tidligere wrestler og skuespiller Dwayne Johnson blev søndag gift med sin udkårne, den 34-årige sangerinde Lauren Hashian.

Det afslører den 47-årige veltrænede herre på sin Instagram-profil.

I ganske overskuelig punktform lyder det i opslagsteksten:

'Ja. 18. august 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi. Velsignet,' skriver han og deler to billeder af det nygifte par.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af therock (@therock) den 19. Aug, 2019 kl. 3.27 PDT

Et, hvor de med store smil har kastet armene i vejret, og et, hvor parret, der begge er klædt i hvidt, kysser.

Parret mødte hinanden i 2006, da Dwayne Johnson - som også kendes under navnet The Rock - var i gang med optagelserne til The Game Plan.

De begyndte officielt at date hinanden i 2007, efter Dwayne Johnson blev skilt fra sin daværende kone, Dany Garcia, med hvem han har datteren Simona.

I december 2015 blev Hollywood-skuespilleren far for anden gang, da Lauren Hashian fødte datteren Jasmine.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af therock (@therock) den 10. Jun, 2018 kl. 3.53 PDT

Og i 2018 blev parret forældre til endnu en pige, da Tiana kom til verden i april.

Ikke længe efter smeltede samtlige hjerter på internettet, da Dwayne Johnson, der er særligt kendt som hårdtpumpet actionhelt i ‘Fast and Furious’-filmene, lagde et billede på Instagram, hvor han fodrer sin - dengang - kæreste, mens hun ammer nyfødte Tiana.

'Det her klarer jeg. Mor @laurenhashianofficial har hænderne fulde med at pusle og amme Baby Tia, så jeg sørger for, at mor får sin aftensmad.'

'Stor respekt for hende og alle mødre derude, som klarer det hele og sørger for at få tingene til at fungere,' skrev han dengang, og 5.500.000 brugere tilkendegav deres begejstring med et like.