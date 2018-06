'The Rock' er slet ikke hård som sten, selv om hans kælenavn kunne antyde det. På instagram viser den amerikanske skuespiller igen og igen, at han i virkeligheden er blød som smør på en sommerdag, og hans seneste foto smelter kvindehjerter verden over.

I april blev den amerikanske skuespiller Dwayne ‘The Rock’ Johnson far for tredje gang. Den 45-årige tidligere wrestler er særligt kendt som hårdtpumpet actionhelt i ‘Fast and Furious’-filmene, men da han mandag lagde et billede på det sociale medie, hvor han mader sin kæreste, mens hun ammer deres lille nyfødte datter, gik det direkte i hjertet på hans mange følgere.

På billedet sidder skuespillerens kæreste, sangeren Lauren Hashian, med ryggen til kameraet og den godt én måned gamle datter Tiana Gia Johnson ved sit bryst, mens den muskuløse og stærkt tatoverede mand sidder på knæ foran hende i sofaen, mens han sørger for, at hun får frokost.

I’ll handle this business Mama @laurenhashianofficial has her hands full nursing/feeding Baby Tia, so I’m feedin’ mama her dinner. My pleasure. So much respect to her and all mamas out there holding it down and running things. Just landed and good to get all my girl’s settled in. Now, I gotta go satisfy my own appetite.. Iron Paradise, here I come. #EveryoneGetsFed #DaddysGottaGoToWork #ChivalryIsToughOnTheKnees Et opslag delt af therock (@therock) den 10. Jun, 2018 kl. 3.53 PDT

I teksten, der følger billedet, skriver han blandt andet:

'Det her klarer jeg. Mor @laurenhashianofficial har hænderne fulde med at pusle og amme Baby Tia, så jeg sørger for, at mor får sin aftensmad.'....'Stor respekt for hende og alle mødre derude, som klarer det hele og sørger for at få tingene til at fungere.'

Over fem millioner af hans følgere har liket billedet, og flere har også sendt en kommentar.

En kvindelig bruger nøjes med at konstatere, at hun vil have sådan en mand.

i need a man like @TheRock in my life pic.twitter.com/oTUxDIEFb0 — nura (@nuradaexplorer) June 11, 2018

En anden roser også 'The Rock' for at tage del i projekt amning.

Loving @TheRock getting involved with the feeding #feedyourwomen #jointeffort #mamasgottaeat pic.twitter.com/ilAnnE6mHG — Laura Bailey (@LauraB_IM) June 11, 2018

De fleste kommentarer kommer fra kvinder, men der er også mænd, der blander sig i debatten. En af dem mener, at alle fædre bør lære af 'The Rock' og gøre som ham.

Most beautiful picture I’ve seen today on Internet ..

A husband feeding his wife while she feeding ‘THEIR’ daughter..

All husbands out there please Take notes.. @TheRock pic.twitter.com/PAL3dROOZE — Usman Waali (@KhabaraWawra) June 11, 2018

Da den lille Tia blev født, rørte 'The Rock' også brugerne med et rørende og meget privat foto taget umiddelbart efter fødslen.

Happy Mother’s Day to my main squeeze @laurenhashianofficial, holding my little main squeeze, Jasmine Lia, who’s holding my tiniest main squeeze, Tiana Gia - both our daughter’s middle names are in honor of their great grandmothers, Lia and Giavanna. I’m in constant respect and grateful awe of all the things this incredible mama accomplishes on a daily basis. Here’s a fun small recap: Having a two and half year old and a newborn attached and clinging to her 24/7. Managing the wonderfully fun, Terrible 2’s with Jazzy. The “Hi, I need to eat every 3hrs and preferably from your boob” (just like daddy;) with Baby Tia. Managing multiple family properties. Managing an ever growing staff of family employees across the country. Picking up the ENTIRE FAMILY, STAFF AND DOG and moving to multiple locations AROUND THE WORLD, throughout the year because of my filming and production schedule. All while continuing to build an amazing career as a music and song writer/producer. As an artist and businessman myself, I recognize how incredibly hard this part is of her job is. She’s a brilliant visionary storyteller and lyrically gifted - all qualities that are hard to tap into when you’re managing this nonstop life of ours. But she does it like a brilliant bad ass. And here’s the best part and the thing I’m most proud of... Lauren does it all with a big genuine smile and is truly, the kindest and sweetest soul you’ll ever meet. People tell me all time after they spend time with her, “Lauren’s the nicest person I have ever met”. I always say, “Yes she is and being nice runs in our family... and so does kicking ass, so don’t ever get on her bad side” Lol. And finally - of all the human beings on this earth she could have as her partner - she chose me. One big, brown, bald, tattooed, very lucky SOB. Happy Mama’s Day Lauren. Take a bow and Queen it up - you’re an amazing mama and amazing mama’s make this world go around. #yvpagm x Et opslag delt af therock (@therock) den 13. Maj, 2018 kl. 1.17 PDT

The Rock har i forvejen datteren Simone Alexandra på 16 år fra et tidligere forhold, og sammen med Lauren Hashian har han desuden Jasmine Lia på to år.