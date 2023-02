Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske sangerinde Adele fik sig en overraskelse, hun nok sent ved glemme under åbningen af Grammy Awards søndag aften.

For under åbningsmonologen fra værten Trevor Noah blev hun nemlig introduceret for ingen ringere end sit idol, Dwayne 'The Rock' Johnson.

Nu fortæller Dwayne Johnson i et eksklusivt interview med Variety, hvordan overraskelsen lykkedes.

»Vi ville gerne gøre noget specielt for Adele,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved, at hun er stor fan af mig og har sagt det offentligt mange gange. Men jeg er nødt til at sige, at jeg også er kæmpe fan af hende. Jeg har altid beundret hende.«

Ganske rigtigt har Adele aldrig holdt sin fascination af den amerikanske skuespiller hemmelig – og det var da også tydeligt at se, at overraskelsen søndag vakte stor begejstring hos sangerinden.

Så sent som i december 2021 fortalte den britiske sangerinde, at hvis der var en kendis, hun gerne ville møde, så var det Dwayne 'The Rock' Johnson.

Til Variety fortæller Dwayne Johnson, at da han bekræftede sin deltagelse til prisuddelingen, var det tv-produceren Ben Winston, der kom på ideen med at overraske Adele.

»Mig selv og The Grammys (prisuddelingen selv, red.) gik længder for at sørge for, at Adele reelt blev overrasket i det øjeblik – og det blev hun,« lyder det fra Dwayne Johnson.

Ved årets Grammy Awards kunne Adele ikke blot gå fra prisuddelingen med et møde med 'The Rock' – hun vandt også prisen for 'Bedste solooptræden indenfor popmusik'.