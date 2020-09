Hidtil har han holdt sin politiske holdning for sig selv. Sådan da.

Men nu, forud for det han kalder det vigtigste præsidentvalg i årtier, tager Dwayne Johnson – bedre kendt som The Rock – bladet fra munden og blander sig i valgkampen.

'Som politisk uafhængig og centrist har jeg stemt på begge parter tidligere. Ved dette afgørende præsidentvalg tilslutter jeg mig Joe Biden og Kamala Harris,' skriver han på både Instagram og Twitter.

Her opfordrer han også sine følgere til at bruge deres demokratiske ret til at stemme, ligesom han udtrykker håb om, at præsidentkandidaten sammen med sit bud på en vicepræsident vil indtage Det Hvide Hus.

As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden & @KamalaHarris.



Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.



We must ALL VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/auLbc8xDBv — Dwayne Johnson (@TheRock) September 27, 2020

'Fremskridt kræver mod, medmenneskelighed, empati, styrke, ben i næsen, venlighed og respekt,' skriver han og fortsætter:

'At være rar og respektfuld overfor hinanden vil altid være vigtigt. Nu skal vi alle stemme.'

Med til teksten hører en syv og et halvt minut lang video, hvori også Joe Biden og Kamala Harris medvirker.

Her spørger skuespilleren de to politikere, hvad de vil gøre for at opnå amerikanernes respekt, hvis de ender med at indtage Det Hvide Hus.

Joe Biden og Kamala Harris fotograferet sammen i august. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Joe Biden og Kamala Harris fotograferet sammen i august. Foto: KEVIN LAMARQUE

Joe Biden svarer, at han altid vil fortælle sandheden, tale åbent om sine fejl og tage ansvar, og Kamala Harris stemmer i med budskaber om tillid og sandhed.

Den 55-årige demokrat tilføjer desuden, at USA efter et år med mange menneskelige tab har brug for helbredelse.

På under et døgn er videoen blevet set mere end 10 millioner gange på Twitter og 5,6 millioner gange på Instagram.

Det er dog ikke første gang, Dwayne Johnson deler en video med et politisk budskab på de sociale medier. Det samme gjorde sig gældende i starten af juni – i kølvandet på George Floyds død.

Her efterlyste den 48-årige skuespiller en leder, der ville tage ansvar for befolkningen og lytte til den. En leder, der ville arbejde for ligestilling.

'Hvor er du?' spurgte han retorisk.