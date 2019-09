Dwayne 'The Rock' Johnson har afbrudt sin bryllupsrejse for at støtte vennen og kollegaen Kevin Hart, som søndag var i en alvorlig trafikulykke.

Hart var passager i sin egen bil, da den forulykkede i en soloulykke på landevejen i Los Angeles, og pådrog sig svære rygskader. Bilens chauffør blev ligeledes hårdt kvæstet, mens en tredje passager slap uden alvorlige skader.

Omfanget af Kevin Harts kvæstelser er endnu ikke offentliggjort, men hans hustru sagde tirsdag til mediet TMZ, at han vil komme sig efter ulykken.

Der venter dog med sikkerhed et længerevarende genoptræningsforløb, og her kan træningseksperten Dwayne Johnson uden tvivl være en stor hjælp.

Dwayne Johnson og Kevin Hart har spillet sammen i adskillige film, blandt andet 'Central Intelligence'.

Indtil videre koncentrerer hans sig dog om at varetage de pligter som Hart ikke kan udfylde, og den første var at være gæst i Kelly Clarksons nye talkshow, som bliver sendt på mandag, stweeter bodybuilderen, som blev gift med sin mangeårige kæreste Lauren Hashian 18. august på Hawaii.

'Når min søn Kevin Hart går ned med en skade, træder hans 'big daddy' til. Det er rigtigt, at jeg afbrød min bryllupsrejse før tid (Lauren godkendte det, fordi hun elsker Kelly) og nu er Kelly og jeg nye bedste venner', skriver han på Twitter.

Det skal for god ordens skyld siges, at de to stjerner ikke er i familie, men på grund af størrelsesforskellen foregår der en del kærlige drillerier på sociale medier om, at 'The Rock' er Hevin Harts far.

Det hjertelige forhold imellem dem er blevet grundlagt via en række succesfulde filmsamarbejder, hvor de største succeser tæller film som 'Central Intelligencen' og genindspilningen af Robin Williams-klassikeren 'Jumanji'.