Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson, der onsdag i sidste uge mistede sin far i en alder af 75 år, har nu selv afsløret farens dødsårsag på sin Instagram-profil.

Det sker i et nyt opslag på det sociale medie, hvor den tidligere wrestler og nuværende skuespiller har optaget en næsten otte minutter lang video af sig selv.

I videoen, hvor Dwayne Johnson primært takker for de hilsner og kondolencer, han har fået gennem den seneste uge, fortæller han samtidigt, at han gerne ville have haft muligheden for at sige farvel til faren, Rocky Johnson.

»Jeg mistede ham bare sådan. Jeg fik ikke chancen for at sige farvel til ham. Jeg ville give hvad som helst lige nu for at give ham et stort kram og et stort kys, inden han krydsede over på den anden side og bare sige tak, og at jeg elsker og respekterer dig,« siger Dwayne Johnson i videoen og fortsætter:

Rocky Johnson blev 75 år. Vis mere Rocky Johnson blev 75 år.

»Jeg fik ikke muligheden for at sige det, men sådan er livet, som mange af jer ved,« siger den 47-årige 'Fast & Furious'-skuespiller.

Dwayne Johnson fortæller samtidigt, at flere har spurgt ind til årsagen til Rocky Johnsons bortgang.

Ifølge skuespilleren havde hans 75-årige far ikke følt sig godt tilpas, da han havde kæmpet med en forkølelse og en infektion i kroppen.

»...Og tirsdag fik han, hvad der kaldes dyb venetrombose, som i bund og grund er en blodprop i benet. Det var en stor blodprop, som rev sig løs, bevægede sig op gennem kroppen, ind i lungen, blokerede hans lunge og så døde han meget hurtigt af et hjertetilfælde,« fortæller Dwayne Johnson.

Vis dette opslag på Instagram My family and I thank you Go hug your loved ones hard, while you still can. I love you. DJ #ripsoulman Et opslag delt af therock (@therock) den 19. Jan, 2020 kl. 11.51 PST

Rocky Johnson, oprindeligt født Wayde Douglas Bowles, var i mange år kendt som wrestler, hvor han startede sin karriere i 1960'erne, inden han fik sit gennembrud i 80'erne i World Wrestling Entertainment forbundet (WWE).

Karrieren sluttede i 1991, hvorefter Rocky Johnson fokuserede på at træne sønnen i stedet. Dwayne Johnsen fik sidenhen en gloværdig wrestling-karriere, inden han tog skiftet over til skuespillets verden.

Der har Dwayne Johnson gennem en årrække gjort sig bemærket i flere film og er blandt andet kendt fra filmene 'Jumanji', 'San Andreas' og 'Skyscraper'.

I 2019 var han ifølge Forbes den bedst betalte skuespiller i verden med en indtjening på 89,4 millioner dollars, svarende til godt 600 millioner danske kroner.