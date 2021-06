Iført en tætsiddende sort kjole trådte hun ind på den røde løber og stillede sig op foran kameraernes blitzlys.

Både for at hylde den film, der den aften havde premiere – men også for at mindes og ære sin afdøde far, der var med til at gøre filmene til verdensomspændende succeser.

Amerikanske Meadow Walker var næsten kun lige blevet teenager, da hun sammen med resten af verden modtog nyheden om, at hendes far – skuespilleren Paul Walker – havde mistet sit liv i en tragisk bilulykke den 30. november 2013.

Han blev kun 40 år.

Arkivfoto af Vin Diesel sammen med Paul Walker. Foto: VOLKER HARTMANN Vis mere Arkivfoto af Vin Diesel sammen med Paul Walker. Foto: VOLKER HARTMANN

På det tidspunkt havde han været i gang med at indspille den syvende film i 'Fast & Furious'-serien, som han sammen med kollegaen Vin Diesel havde medvirket i fra begyndelsen, og produktionen blev efterfølgende lukket ned i fem måneder.

Siden gjorde man filmen færdig – og i de efterfølgende film har man valgt at ære Paul Walker ved at inkludere ham posthumt.

Det samme gør sig også gældende i den seneste film i rækken, 'F9', der havde premiere fredag, skriver People.

I den forbindelse dukkede hans nu voksne datter, Meadow Walker på 22 år, op på den røde løber. Både for at vise støtte til filmen og for at hylde sin fars minde.

Meadow Walker på den røde løber. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Meadow Walker på den røde løber. Foto: MARIO ANZUONI

Kort op til, at filmen havde premiere, delte skuespilleren Vin Diesel – der også er Meadow Walkers gudfar – et billede på Instagram af sig selv sammen med Paul Walker, som han havde fået tilsendt af sin guddatter:

»Meadow Walker har sendt mig dette billede og fortæller, hvor glad det billede gør hende. Det fylder mig med følelser, formål og i sidste ende taknemmelighed. Evigt broderskab er en velsignende, der ikke kan beskrives. Jeg håber at gøre dig stolt. Elsker dig, altid,« skrev han til billedet.

Ifølge Entertainment Tonight har flere fans af serien spekuleret i, om Meadow Walker på et tidspunkt vil gå i sin fars fodspor og medvirke i en 'Fast & Furious'-film:

»Jeg udelukker ikke noget,« har Vin Diesel svaret på det spørgsmål:

»Lad mig bare sige – uden at give jer alle hemmeligheder om 'Fast 10' – at intet er udelukket.«