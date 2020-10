DSU-formand om Kofods sexsag: 'Det, der skete dengang, det kan der ikke være to meninger om'

»Det, der skete dengang, det kan der ikke være to meninger om.« Sådan lyder det fra Frederik Vad Nielsen, der er formand for Socialdemokraternes Ungdom (SDU), når snakken falder på udenrigsminister Jeppe Kofods (S) 12 år gamle sexsag.

Frederik Vad Nielsen er gentagne gange blevet spurgt om sin holdning, men har ikke haft lyst til at gå ind i sagen. I B.T.'s podcast 'Det, vi taler om' løfter han sløret for hvorfor.

Den 26-årige formand for SDU har ellers ikke haft problemer med at stille sig op i medierne og være stærkt kritisk for sexkrænkelser samt love, at han gør, hvad han kan for at rydde op i sin organisation.

Når talen er faldet på Jeppe Kofod og sexsagen fra 2008, hvor Kofod havde sex med en 15-årige pige ved en af partiets ungdomsfester, hvilket der efterfølgende blev stor ballade omkring, har han dog været anderledes fåmælt:

»Det er en meget følsom sag, så jeg vil ikke gå nærmere ind i den,« har han blandt andet udtalt tidligere til B.T.

Fredag fortalte DSU-formanden så, hvorfor han ikke har lyst til at sige sin mening om sagen. Det skete i ‘Det, vi taler om’.

Efter at både podcastens vært, Ditte Okman, samt flere af paneldeltagerne flere gange spurgte til sagen, forklarede Frederik Vad Nielsen sit dilemma:

»Jeg kan godt fortælle, hvorfor jeg ikke kan svare på det. For hvis jeg siger: ‘Ja, han burde ryge ud,’ så sletter jeg en historik på seks år, hvor han blev tilgivet i 2014, blev spidskandidat, DSU førte kampagne for ham, hvor han er blevet opstillet på Vesterbro af DSU, der har samarbejdet med ham. Alle de mennesker, alt det,« siger Frederik Vad Nielsen og fortsætter:

Udenrigsminister Jeppe Kofods 12 år gamle sex-sag er blevet vakt til live med de seneste måneder debat om sexkrænkelser. Foto: Emil Helms Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofods 12 år gamle sex-sag er blevet vakt til live med de seneste måneder debat om sexkrænkelser. Foto: Emil Helms

»Hvis jeg siger: 'Nej, det er fint', så blåstempler jeg adfærden. Det her er så sårbart i DSU, at det er svært for mig at gå ind i,« siger han.

I podcasten blev Frederik Vad Nielsen yderligere spurgt, om han ikke synes, at netop den sag er så vigtig, at den er nødvendig at gå ind i.

»Det, der skete dengang, det kan der ikke være to meninger om. Det, der bliver spurgt til nu er: Hvad synes jeg, der skal ske nu? Og det må Socialdemokratiet tage ansvar for. Jeg synes jo, at det er et kæmpe sår imod mig og min organisation, det der. Selvfølgelig er det det,« svarer DSU-formanden.

Frederik Vad Nielsens deltog i ‘Det, vi taler om’ for at være med til at tale om TV2-dokumentaren ‘partiernes skjulte overgreb’, der afslørede en usund sexistisk kultur i de politiske ungdomspartier.

Dokumentaren afslørede, at en række unge medlemmer havde været udsat for seksuelle krænkelser og overgreb.

Som følge af dokumentaren har flere ungdomspartier - herunder SDU - meddelt, at man vil rydde op i den utrygge kultur.

Du kan høre resten af Frederik Vad Nielsens holdning til dokumentaren i 'Det, vi taler om', som du kan afspille i toppen af denne artikel.