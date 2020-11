Han er lige nu med i årets største biografsucces, og til december har han hovedrollen i DR's nye julekalender.

15-årige Silas Cornelius Van har fået en ret pæn start på sin skuespillerkarriere.

Først fik den unge københavner sidste år efter et langt castingforløb hovedrollen som drengen Bjørn i DR's kommende julekalender 'Julefeber', hvor han spiller over for etablerede navne som Peter Frödin, Bodil Jørgensen og Joachim Fjelstrup.

Herefter var der bud fra Thomas Vinterberg, der var i gang med at lave sit aktuelle biografhit 'Druk'.

Silas Cornelius Van, Joachim Fjelstrup og Selma Sol í Dali under fotografering af skuespillerne til DR's julekalender 'Julefeber', på Det Kongelige Teaters kroneloft (hvor store dele af julekalenderen er optaget), onsdag den 4. november 2020.

Det var i første omgang meningen, at filminstruktørens egen datter skulle have spillet med i filmen, men som det tidligere har været beskrevet, mistede hun pludselig på forfærdelig vis livet i en bilulykke. Thomas Vinterberg valgte i stedet at gøre filmen til en hyldest af livet og skrev manuskriptet om, så Mads Mikkelsens karakter i stedet fik to sønner – og her bliver den ene altså spillet af Silas Cornelius Van.

»Først gik jeg til casting på 'Julefeber', og så skete der jo det med Thomas' datter, som jo er forfærdeligt, hvorefter casteren hev mig ind som en mulighed. Det gik ret hurtigt derfra,« fortæller Silas Cornelius Van.

»Det er jo en lille rolle i 'Druk', men der fik jeg en lille forsmag på at være en del af et stort filmhold. På 'Julefeber' havde jeg 106 optagedage og lærte alle godt at kende. Vi var blandt andet i sommerhus en weekend for at blive rystet sammen,« fortæller han om optageforløbet, der blandt andet blev afbrudt af coronakrisen.

»Der var jo ikke så meget at gøre. Vi måtte holde en pause, og da vi så startede op igen, blev vi delt op i hold, blev løbende testet og skulle følge nogle regler. Det var lidt mærkeligt,« tilføjer han.

Han går til daglig i 9. klasse og har endnu ikke gjort sig de store tanker, om han vil være skuespiller i fremtiden.