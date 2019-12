Reality-baben er langt fra færdig med at slikke sårene efter det hårde brud.

Tilbage i oktober stod Nynne Larsen og Rasmus Nielsen frem som kærester. Rasmus blev kendt, da han fik en 6. plads i ‘X Factor’ tilbage i 2011, og nu er han aktuel i ‘For lækker til love’, mens Nynne har deltaget i ‘Dagens mand’ og ‘Divaer i junglen’. Forholdet holdt dog ikke længe, til gengæld har bruddet taget hårdt på Nynne.

'Den sidste måneds tid har for mig været helt forfærdelig. R gik fra mig fra den ene dag til den anden på besked. Den ene aften står han og fortæller, at han elsker mig, og dagen efter modtager jeg en sms om, at det ikke fungerer for ham længere. Jeg kan ikke sætte ord på, hvor ydmygende jeg føler, at det er at skulle ligge mig fladt ned og melde det ud. Jeg kan ej heller sætte ord på, hvor ked af det jeg er, eller hvor svigtet jeg føler mig – af et menneske som jeg ville gøre alt hvad der stod i min magt for altid havde det godt, og som jeg har hoppet og sprunget for,' skriver Nynne i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Jeg er et af de der mennesker, som tænker “der er en mening med alting” – og det er der med garanti. Jeg har bare meget svært ved at se og forstå, hvad meningen er. Jeg vil bare gerne sige, at jeg er virkelig ked af det, og derfor har jeg også forsøgt at holde et tæt til kroppen, og af samme årsag vil jeg gerne undgå yderligere spørgsmål.'

Hun understreger, at hun slet ikke kan genkende den Rasmus, hun var kærester med i den måde, han slog op på. Til trods for det brutale brud og måde, Nynne blev droppet på, ønsker hun alligevel Rasmus alt det bedste fremover.

Rasmus: Kunne ikke se en fremtid sammen

Det er ikke første gang, Nynne bliver droppet af Rasmus. De to datede også tilbage i 2016, hvor det sluttede, fordi Rasmus fandt sammen med moren til sin søn igen. Alt tyder dog på, at flirten denne gang er blevet lukket helt ned, for Rasmus lyder det i hvert fald til at være et endeligt brud.

»For det første så har jeg ikke noget ondt eller dårligt at sige om hende, men jeg har hverken tid eller overskud til at investere det, som det kræver i et parforhold lige nu, da jeg har meget travlt med arbejde. Samtidig så så jeg ikke en fremtid for os i det lange løb i form af familie og så videre, derfor så jeg ikke, der var grund til at fortsætte for nogen af os,« fastslår Rasmus og fortsætter:

»Nogle gange er det bare ikke nok at kunne lide hinanden. Man skal også kunne se en fremtid sammen i det lange løb, og der havde jeg ikke den rette mavefornemmelse. Derfor synes jeg stadig, Nynne er en rigtig sød pige og ønsker hende kun godt. Mig og hende skulle bare ikke være kærester. At jeg desværre har såret hende i processen, og at jeg nok kunne have gjort det forbi på en lidt bedre måde, er selvfølgelig ærgerligt.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: