Det er ikke mere end en måned siden, TV3 meldte ud, at deres populære program 'Forsidefruer' stopper på ubestemt tid.

Der var ikke tale om et farvel, men en pause, understregede TV3 over for B.T.

Men en af hovedpersonerne, Jackie Navarro, har allerede kastet sig over et nyt projekt.

Det fortalte hun til Se og Hør, da hun troppede op på den røde løber ved årets Danish Beauty Awards.

»Jeg har startet rengøringsfirma. Det går jeg online med i næste uge. Så det er meget sjovt,« fortæller den 36-årige model og tv-personlighed.

Hun tilføjer, at rengøringen gerne må minde om den, man får på et hotel.

Det bliver dog ikke hende selv, der skal stå for rengøringen, understreger Jackie Navarro, der først vil løfte sløret for firmaets navn og koncept i næste uge.

Jackie Navarro er ikke den eneste forsidefrue, der udnytter pausen til at kigge sig om efter nyt arbejde.

Janni Ree har tidligere fortalt B.T., at hun allerede er blevet kontaktet af flere produktionsselskaber, der vil lave tv med hende, når nu TV3 ikke vil.

