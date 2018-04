Når Cirkusrevyen 2018 får premiere i slutningen af maj, bliver det uden kongelige parodier.

Det skriver Billed-Bladet.

Tidligere har Cirkusrevyens tilskuere klappet sig på lårene af grin over skuespilleren Ulf Pilgaards parodier af både Dronning Margrethe og Prins Henrik, men når årets revy får premiere den 27. maj, bliver det uden royale jokes.

Af hensyn til den nuværende situation i Kongehuset, har man nemlig valgt at undlade kongelige parodier.

»Vi er rigtig langt, og jeg tror det bliver en god revy. Men der kommer ikke noget kongeligt. Det er ikke noget, som vi går ind i. Vi har respekt for det, der er sket, så det lader vi ligge,« siger instruktør Lisbeth Dahl til mediet med reference til Prins Henriks død tidligere i år.

Ifølge Ulf Pilgaard, kommer der dog til at være rigeligt at grine af. Han understreger nemlig over for Billed-Bladet, at der har været mange andre, der 'har stukket snotten frem' i årets løb og derved gjort sig fortjent til en parodi i den folkekære revy.

Derudover vil den politiske situation naturligvis - som altid - blive kommenteret i showet.

Cirkusrevyens skuespillertrup består i år af det garvede hold Ulf Pilgaard, Lisbeth Dahl, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard - og som et nye skud på stammen - den 31-årige skuespillerinde Amilie Dollerup, der især er kendt for sin rolle som grossererens datter, Amanda i den populære tv-serie 'Badehotellet'.

Indtil videre er der solgt 92.058 billetter til Cirkusrevyen 2018.