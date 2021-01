Der er gået rygter om det i størstedelen af 2020, men nu skulle den være god nok. Skuespilleren Justin Hartley har fundet kærligheden på ny.

I hvert fald har den 43-årige 'Young and the Restless'-stjerne delt et billede af sig selv på Instagram, hvor han står tæt sammen med den 31-årige skuespillerinde Sofia Pernas.

'De sidste minutter af 2020 her i Los Angeles. Bare kom an 2021. Godt nytår!,' skriver han til billedet, som kan ses herunder:

Justin Hartley og Sofia Pernas mødte hinanden på settet til 'Young and the Restless' i 2015, hvor Hartley var gift med realitystjernen Chrishell Stause.

De to gik dog fra hinanden efter et opsigtsvækkende brud i 2019, hvor Chrishell Stause blandt andet fortalte, at hun var blevet droppet over sms nogenlunde samtidig med, at Hartley fortalte medierne om skilsmissen.

I godt og vel hele 2020 har der været forlydender om, at Justin Hartley havde fundet kærligheden på ny i form af Sofia Pernas, men det er altså først nu, at det bliver bekræftet fra hestens egen mund.

Også Sofia Pernas har bekræftet forholdet på den måde, mange gør det i denne moderne tid. Nemlig med et billede på sociale medier.

'Godt nytår fra vores karantæne til din,' skriver hun til billedet, som blev delt på årets sidste dag i 2020.

Første gang Justin Hartley og Sofia Pernas blev spottet sammen, var i maj 2020.