Elton John, Freddie Mercury - selv John Mogensen. De seneste år har filmbranchen kunnet fylde biograferne med film om store personligheder. Hvad med en film om det danske kongehus?

Internationalt set har man haft succes med biografiske spillefilm og tv-serier om det britiske kongehus - senest med Netflix-serien 'The Crown - men der har endnu ikke været et dansk forsøg på at lave en film om dronning Margrethe og hendes familie.

Og så alligevel.

I 2003 forsøgte et par danske filmfolk at lave en film inspireret af kronprins Frederik.

Christian E. Christiansen, der har stået bag film som 'Lev stærkt' (2014), 'ID:A' (2011) og 'Råzone' (2006), arbejdede i 2003 sammen med sognepræst og forfatter Martin Elvstrøm Vieth på en romantisk komedie med arbejdstitlen 'Dreng møder pige og et kongerige'.

Christian E. Christiansen fortæller til B.T., at de for at skabe afstand til virkelighedens kronprins Frederik byttede om, så der i stedet var tale om en fiktiv dansk prinsesse ved navn Amalie.

De nåede aldrig at caste, men havde blandt andet Helle Fagralid i tankerne som prinsessen, der forelsker sig i en almindelig fyr.

»Men så kom den amerikanske 'The Prince and Me' i vejen, og så var det løb ligesom kørt,« fortæller han, om hvordan de blev overhalet indenom af Hollywood-filmen.

'The Prince and Me' handler om, hvordan en dansk kronprins forelsker sig i en kvindelig studerende, da han ligesom virkelighedens kronprins Frederik en overgang studerede på et amerikansk universitet.

I bagklogskabens lys skulle de danske filmmænd måske have fortsat.

For selvom 'The Prince and Me' fik tre opfølgere, blev den aldrig noget biografhit.

I Danmark gik kun lidt over 27.000 danskere i biografen for at se Hollywood-versionen af kronprins Frederiks amerikanske flirt.

Men Christian E. Christiansen og co. holdt altså igen, og siden da har han ikke haft de store tanker om at filmatisere kongehuset.

Adspurgt hvad han tænker om eksempelvis at lave en film om dronning Margrethe, lyder det:

»Man har igennem tiden set masser af biografiske film, men de bedste er som regel dem, som har en bestemt hændelse i hovedpersonens liv som omdrejningspunkt. En skandale eller en eller anden form for livsændrende hændelse, og med al respekt for vores dronning kan jeg ikke rigtig mindes en sådan historie. Jeg er sikker på, at hun selv har haft mange spændende oplevelser i sit liv, men ikke nødvendigvis nogen, som vil gøre sig godt på film.«

Han tilføjer:

»'The Queen' med Helen Mirren havde jo netop prinsesse Dianas død som omdrejningspunkt, og det var lige præcis det, der skulle til for at skabe et rørende og menneskeligt portræt at dronning Elisabeth. Her var tale om en ubarmhjertigt pres på det engelske kongehus set indefra. Det var historien, vi ikke kendte.«

Han tænker, at der måske kunne gemme sig en god historie omkring prins Henriks sidste år, men det er stadig for tæt på.

En anden dansk filmskaber, Christian Tafdrup, der senest har hittet med filmen 'En frygtelig kvinde', har også gennem årene forsøgt at lave først en film og siden en tv-serie om kronprins Frederik baseret på hans unge år.

Det blev aldrig til noget.