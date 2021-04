Når man er Danmarks dronning, må man gerne bøje reglerne en smule. Det er både blevet bemærket herhjemme og i udlandet.

For 23. april tog Hendes Majestæt Dronningen toget fra Københavns Hovedbanegård til Kolding sammen med søsteren prinsesse Benedikte for at besøge en række kunstudstillinger.

De rejste i kongehusets helt egen specialvogn, der tilbage i 2018 kostede 300.000 kroner for DSB at vedligeholde.

Dronningen og prinsesse Benedikte tog sig i samme omgang et øjeblik til at forevige turen. Et øjeblik, der er delt på kongehusets Instagram-profil.

Som man kan se, er kongehusets togvogn prydet med kunstværker, designermøbler, men også et skinnende askebæger.

En detalje, der bestemt er faldet i øjnene, da det ellers er forbudt at ryge inden for i danske togkupeer.

Men det er ikke forbudt i kongehusets egen togvogn.

Det er blevet bemærket af både kongehusets Instagram-følgere, men nu også af internationale medier som World Today News og norske Dagbladet.

Nogle af Instagram-kommentarerne fra askebægret lyder:

»Dronningen må gerne ryge på toget!! LOVE IT.«

»Og som den eneste togpassager i Europa må Majestæten ryge, mens hun fragtes rundt.«

»Askebægre i vognen, tja de har mange muligheder og er hævet over rygeforbuddet.«