I et stort interview med den svenske avis Kvällsposten sender dronning Margrethe en subtil bredside afsted mod vores naboer på den anden side af Øresund.

I interviewet kommer Danmarks regent og avisens chefredaktør ind på klimadebatten, og det er her, Dronningen retter sine kanoner mød øst.

Hvordan skal man forholde sig til klimaproblemerne, spørger redaktøren.

»Man skal sørge for, at man både har øjne på det, som man er enig i og det, som man ikke er enig i.«

Er der forskel på den måde, man ser på spørgsmålet i Sverige og i Danmark, spørger redaktøren igen.

»Jeg tror det. Faktisk er det mærkeligt, at man i et land som Sverige, hvor afstandene er så store, skal skamme sig over at flyve,« siger dronning Margrethe og fortsætter:

»Man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Haparanda (1.628 km., red.), hvis jeg må sige det på den måde.«

Stikpille til de 'hellige'

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er ekspert i kongehuset, får Dronningen her på en velovervejet måde udpenslet forskellene mellem svenskernes og danskernes syn på klimaspørgsmålet.

»Man kan godt sige, at hun kommer med en skjult stikpille til svenskerne i hele klimadebatten,« siger han og fortsætter:

»Hun siger, at man ikke kan køre i trillebør fra Malmø til Haparanda, og det er jo en kommentar til hele diskussionen omkring flyskam. Hvad vi må og ikke må i klimaets navn,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Kvällspostens redaktør spørger senere direkte til den unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Om Dronningen har lagt mærke til hende.

»Det kan man ikke undgå,« siger dronning Margrethe, hvorefter hun understreger vigtigheden i, at debatten ikke bliver præget af panik.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen en god og intelligent måde at sige det på.

»Hun siger det meget afbalanceret. På den ene side er det godt, at de unge interesserer sig for aktuelle samfundsproblemer, men samtidig er det vigtigt, at man ikke går i panik og bliver hysterisk i den måde, man håndterer det på.«

Om Dronningens kommentar er en direke besked til 16-årige Greta Thunberg, vides ikke. Men efter Thunberg holdt tale ved FN's klimatopmøde i New York i sidste uge, er hun blevet bredt kritiseret for at være for hysterisk og dramatisk i sit udlæg af klimasituationen.