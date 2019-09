Fra i morgen besøger Dronningen Slesvig-Holsten-området, og i den forbindelse kommer hun med en lille opsang til danskerne.

Hun har givet et eksklusivt interview til Flensborg Avis, og i den forbindelse udtaler hun, at der er noget, hun kunne ønske, den danske befolkning havde fokus på.

»Jeg synes, det er meget væsentligt at komme netop nu op til 2020. Det er et mærke-år, og jeg vil gerne understrege den sammenhæng, der er mellem sydslesvigerne og Danmark for i forbindelse med fejringen i resten af Danmark at gøre opmærksom på, at danskerne slutter altså ikke ved grænsen,« udtaler Dronningen ifølge Flensborg Avis. Hun fortsætter:

»Der er på den anden side også folk, der føler sig dybt knyttet til Danmark, og som bruger og kan sproget.«

I 1920 var der efter første verdenskrig stridigheder omkring, hvor man skulle trække grænsen imellem Danmark og Tyskland, og da grænsen blev lagt, lå den altså nord for blandt andet byen Flensborg, hvor en del mennesker følte sig mere danske end tyske.

Det er det danske mindretal, som i dag har kulturelle rødder i Danmark, men statsborgerskab i Tyskland. Et mindretal, som Dronningen årligt husker i sin nytårstale, og som hun nu udtaler, man i det hele taget kunne være bedre til at huske i Danmark.

Foruden at Dronningen opfordrer til, at man husker på, at danskhed ikke afgøres af geografiske grænser, så er der også andet, som hun mener kunne være bedre.

Hun siger, at hun er ked af, at den almindelige dansker ikke ved mere om vores med-danskere, som lever i Sydslesvig. Hun siger, at hun ville ønske, folk var bedre til at forstå, hvad Sydslesvigerne er for et folkefærd.

Dronning Margrethe siger at der sågar findes folk, som sætter spørgsmålstegn ved, om der er overhovedet er danskere i Sydslesvig.

Hun påpeger, at der findes sydslesvigske familier, som på tværs af generationer føler sig danske, og så bemærker dronning Margrethe også, at der jo lige er åbnet en skole, netop fordi der er et behov for det blandt det danske mindretal i Sydslesvig.

Samtidig siger Dronningen også, at hun synes, det er for dårligt, at der er meget få danskere, der vælger at studere noget med tysk på universitetet.

Hun mener, noget af grunden kan ligge i, at man ikke har tvunget tysk i skolen mere, som man havde det på hendes tid.