Efter præsident Donald Trumps planlagte statsbesøg 2. og 3. september er blevet aflyst, har Det Danske Kongehus nu valgt at reagere på aflysningen.

Kongehuset skriver på sin hjemmeside, at man har valgt at gøre brug af én af de to datoer, der i forvejen var afsat til besøg af den amerikanske præsident.

Der vil i stedet blive afholdt en offentlig audiens hos Hendes Majestæt Dronningen mandag den 2. september.

Det har Danmarks regent besluttet efter dagens hændelse.

Donald Trump har aflyst sit besøg i Danmark. Foto: NICHOLAS KAMM

Den offentlige audiens var faktisk allerede planlagt, inden Donald Trump i første omgang meldte sin ankomst, men det blev sat lidt til side, da præsidenten fortalte, at han ville komme på besøg.

Men nu bliver den planlagte audiens så alligevel gennemført på Christiansborg Slot.

Kongehuset har allerede været ude og udtrykke overraskelse over præsidentens afbud.

Natten til onsdag dansk tid skrev Donald Trump på Twitter, at han aflyser sin rejse til Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ærgede sig i dag ved pressemødet over Donald Trumps afbud. Foto: Niels Christian Vilmann

Den amerikanske præsident begrundede afbuddet med, at Statsminister Mette Frederiksen ikke vil diskutere et salg af Grønland.

De tidligere danske statsministre Lars Løkke Rasmussen (V), Helle Thorning Schmidt og Anders Fogh Rasmussen har været ude og kommentere på Donald Trumps afbud.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte tidligere i dag på et pressemøde, 'at hun var ærgerlig over præsidentens afbud'.

Ved en offentlig audiens er der blandt andet mulighed for at takke Dronningen for tildeling af en orden eller en medalje samt for kongelig udnævnelse og afsked, skriver Kongehuset på sin hjemmeside.