I årevis var sommerferie i kongehuset lig med det traditionelle portræt af kongefamilien på Gråsten Slot. Men den tradition ser nu endegyldigt ud til at være slut. Og det ærgrer kongehusekspert.

Dronningen har for tredje år i træk besluttet ikke at afholde sommerfotograferingen. Det oplyser kongehuset til B.T.

I stedet har kongehuset valgt selv at lægge et enkelt billede ud af Dronningen med sine feriegæster. Hvor det tidligere ofte har været en storslået fotoseance med en kæmpe kongefamilie bestående af ikke kun Dronningens familie, men også ofte af hendes søstres familier, er det i år et mere nedtonet billede.

Som familiens midtpunkt står Dronningen naturligt i midten, men denne gang er hun kun flankeret af sin ældste søn, kronprinsesse Mary og parrets fire børn.

De kongelige børnebørn har altid været klar med et humoristisk indslag under den traditionelle fotografering. Her leger prinsesse Josephine og prins Vincent i 2016. Foto: Henning Bagger

Det var dronning Ingrid, der i sin tid indførte den årlige sommerfotografering på Gråsten Slot, som hun benyttede som sommerbolig.

Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er det ærgerligt, at den traditionelle fotografering tilsyneladende er ophørt.

»Man må håbe, at det er bevidst og velbegrundet, for det er en smuk tradition. Den legemliggør den centrale rolle, som familien har i kongehuset,« siger han.

Da sommerfotografering i 2017 ophørte, oplyste kongehuset, at den kongelige families tilstedeværelse på Gråsten Slot lå meget spredt.

For Kronprinsen er sommerferien fra barnsben gået til Gråsten. Her ses han på cirkuselefanten Fiver, da Cirkus Benneweis og Eli Benneweis kom forbi Gråsten. Foto: Egen Engmann

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er de familiære forhold muligvis også årsag til, at traditionen tilsyneladende nu er brudt.

»Det udtrykker et familiesammenhold, som har været lidt på kant på det seneste. Det er velkendt, at forholdet mellem Joachim og Frederik ikke har været det bedste. Den kongelige families forskellige roller står i et vadested. Prins Joachim er på vej til Paris, og kronprinsparret får en større og større rolle herhjemme,« siger han

Kongehuset vil ikke oplyse, hvor længe kronprinsparret ferierer på Gråsten Slot, eller om prins Joachim og prinsesse Marie vil lægge vejen forbi. Hverken Kronprinsen eller prins Joachim har nogen officielle engagementer i juli, viser kongehusets kalender.

Dog vil Dronningen få besøg af sin søster prinsesse Benedikte, der sammen med Dronningen på søndag vil befinde sig i Sønderjylland og modtage Gråsten Ringriderforenings optog.