Eksdronning Anne-Maries andenældste søn var en eftertragtet ungkarl og kendt som en playboy i sine yngre dage.

Han levede det vilde liv i London med egen suite på et luksushotel og supermodeller og skuespillerinder ved sin side. Men i dag er den 50-årige, mørkhårede eksprins faldet til ro.

Han er flyttet ’hjem’ til Grækenland, har giftet sig med smuk kvinde og startet en ny karriere.

Og kælenavnene, som de britiske medier havde givet ham, har han lagt på hylden. Det var navne som ’mest eftertragtede prins i London’ samt ’største ’babe’-magnet i Saint Tropez’,

Eksprins Nikolaos og hans kone Tatiana Blatniki 2011. Foto: HENNING KAISER Vis mere Eksprins Nikolaos og hans kone Tatiana Blatniki 2011. Foto: HENNING KAISER

Mens hans storebror, ekskronprins Pavlos af Grækenland lever det feterede liv med sin milliardærkone Marie Chantal i New York, så har lillebror eksprins Nikolaos valgt en noget anden vej i livet.

Eksprinsen, der er eksdronning Anne-Maries tredje barn og andenældste søn, er nevø til Dronning Margrethe.

Og han har ligesom sine forældre valgt at flytte tilbage til Grækenland efter flere årtier i eksil i London.

Det skete tilbage i 2013 - få år efter han blev gift med den smukke Tatiana Blatnik med aristokratiske rødder.

Prins Nikolaos er fætter til prins Joachim og kronprins Frederik. Her ses han (anden fra højre) siddende mellem en ung prins Joachim og en ung ekskronprins Pavlos. Yderst til højre er de græske prinsers storesøster eksprinsesse Alexia og kronprins Frederik. Foto: NF Vis mere Prins Nikolaos er fætter til prins Joachim og kronprins Frederik. Her ses han (anden fra højre) siddende mellem en ung prins Joachim og en ung ekskronprins Pavlos. Yderst til højre er de græske prinsers storesøster eksprinsesse Alexia og kronprins Frederik. Foto: NF

Hendes forældre er af tysk og slovensk oprindelse, og hendes tyske mormor var grevinde.

Parret blev gift i 2010 på den græske ø Spetses, og både Dronning Margrethe, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie var blandt de 380 gæster.

Prins Henrik og kronprins Frederik var dog forhindret i at deltage.

Både eksprins Nikolaos og eksprinsesse Tatiana har fortalt, hvordan det var nervepirrende at tage beslutning om at flytte til Grækenland.

Vis dette opslag på Instagram Happy birthday to my rock - @skylightchaser. I u and all our cosy moments ... #happy #happybirthday #love #light #laughter #bettertogether #greece #perfectmoment Et opslag delt af Tatiana Blatnik (@tatianablatnik) den 1. Okt, 2018 kl. 9.41 PDT

I et større interview i det britiske mandeblad GQ fortalte prins Nikolaos i 2015, hvordan flere af hans venner havde svært ved at forstå hans beslutning om at flytte tilbage til et Grækenland i økonomisk krise, mens tusinder desperat flygtede fra landet.

Men det prallede af på prins Nikolaos, der har en stor kærlighed til sin far – ekskong Konstantins – fædreland.

»En masse mennesker forlader landet, så jeg vil ville gøre et statement ved at flytte hertil. Hvem ved – måske kan jeg opmuntre andre folk til at gøre det samme,« forklarede han.

Ekskong Konstantin og eksdronning Anne Marie har sammen med deres fem børn levet i eksil i London i flere årtier, efter at de måtte flygte ud af Grækenland efter et militærkup i 1967.

Prins Nikolaos var en eftertragtet ungkarl i sine yngre år, hvor han lå højt på listen over populære ungkarle i London. Her ses han med sin søster prinsesse Alexia. Foto: STEEN JACOBSEN Vis mere Prins Nikolaos var en eftertragtet ungkarl i sine yngre år, hvor han lå højt på listen over populære ungkarle i London. Her ses han med sin søster prinsesse Alexia. Foto: STEEN JACOBSEN

Siden blev det græske monarki afskaffet i 1974.

Kong Konstantin har dog aldrig opgivet tanken om en dag at få tronen tilbage, og i 2004 fik den græske ekskongefamilie tilladelse til at bosætte sig i Grækenland igen.

Ekskongeparret flyttede dog først tilbage i 2013 - og her valgte prins Nikolaos og hans kone altså at ledsage dem.

Flytningen var især svær for prinsesse Tatiana, der er vokset op i Venezuela og ikke talte græsk.

Vis dette opslag på Instagram King Konstantinos and Queen Anne Marie, Prince Nikolaos and Princess Tatiana with Princess Theodora attended the opening of the photo exhibition "Aegean Desert" by Prince Nikolaos at the Benaki Museum of Islamic Art in Athens (8th October 2019) . #greekroyals #greekroyalfamily #royalsofgreece #kingconstantine #queenannemarie #princenikolaos #princesstatiana #princesstheodora #aegeandesert Et opslag delt af @ royalsofgreece den 10. Okt, 2019 kl. 2.55 PDT

I et interview med modebladet Vogue i 2016 fortalte parret om beslutningen.

Selv om flytningen ikke var helt nem for eksprinsessen, så er hun efterfølgende blevet lykkelig i sit nye hjemland.

»I dag har jeg aldrig været mere lykkelig, mere spændt, og følt mig mere hjemme,« fortalte hun til Vogue.

Parret er ligesom resten af den græske kongefamilie meget aktive på de sociale medier, hvor de jævnligt deler billeder af deres liv i Grækenland.

Ekskong Konstantin og eksdronning Anne-marie med prins Pavlos, prinsesse Alexia og prins Nicolaos. Foto: EGON ENGMANN Vis mere Ekskong Konstantin og eksdronning Anne-marie med prins Pavlos, prinsesse Alexia og prins Nicolaos. Foto: EGON ENGMANN

Her deler prins Nikolaos også billeder af sit nye erhverv som landskabsfotograf.

Prinsen har tidligere arbejdet lidt i mediebranchen og i mange år inden for finansverdenen, men har altså nu kastet sin kærlighed på fotografering.

På Instagram kan man se, at han for nyligt udstillede i Dubai.

I GQ fortalte Nikolaos, at det især er Grækenland, der har inspireret ham:

Den græske Prins Nikolaos udstillede tidligere på året sine fotografier i Rundetårn. Foto: Celina Dahl Vis mere Den græske Prins Nikolaos udstillede tidligere på året sine fotografier i Rundetårn. Foto: Celina Dahl

»Jeg elsker lyset her. Jeg elsker himlen, og jeg elsker jorden. Det landskab, der er i Grækenland, er mit favoritlandskab i hele verden«. forklarede han.

Også prinsesse Tataina har et arbejde, fortalte hun i interviewet i 2013 - om end hun ikke kom nærmere ind på, hvad det er.

»Jeg lever et simpelt liv her: Jeg arbejder, jeg går i supermarkedet, jeg laver mad, jeg lufter min hund - og det græske folk har taget i mod mig, ligesom de ville med enhver anden,« sagde hun.

Selv om hun føler, at det en ære og et priviligium at være blevet et medlem af den græske kongefamilie, så insisterer den 39-årige eksprinsesse på, at hendes titel ikke har megen betydning for hendes daglige liv.